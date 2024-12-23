Белоруска получила из банка письмо с требованием погасить задолженность по кредитам, которых не брала 2 23.12.2024, 12:14

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Развязка оказалась неожиданной.

Жительница Могилевского района получила из банка письмо с требованием погасить кредиты, которые она не брала. После этого 60-летняя потерпевшая обратилась в милицию, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

«Оперативники установили: займы на имя пенсионерки оформила ее невестка. Приезжая в гости к родственнице, 24-летняя могилевчанка с ее телефона связывалась с представителем банка, сообщала паспортные данные свекрови и СМС-коды. Подобным способом женщина взяла четыре онлайн-кредита на своего мужа и еще один на подругу», — рассказали подробности в милиции.

Общий ущерб составил почти 45 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовные дела. Теперь могилевчанке грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

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