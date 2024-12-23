Аркадий Мошес: Лукашенко выглядит человеком, загнанным в угол 5 23.12.2024, 12:38

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Аркадий Мошес

Диктатор окончательно теряет свой статус.

Директор исследовательских программ «Восточное соседство и Россия» Финского института международных отношений Аркадий Мошес говорит, что заметной тенденцией года стала утрата Лукашенко «центрального статуса» союзника России, и отвечает на «вечный» вопрос о том, удовлетворяет ли Лукашенко Москву. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

— Какова была главная стратегическая тенденция 2024 года в отношениях Москвы и Минска? Естественно, прошлые долгосрочные тенденции сохранились. Но произошло ли что-то примечательное, что каким-то образом изменило статус-кво?

— Действительно, в 2024 году перелома основной тенденции не произошло: это был год продолжения предыдущих тенденций. Единственное, что следует отметить, это то, что Александр Лукашенко явно начал ощущать бремя роли, которую либо он сам взял на себя в 2022 году, либо она была ему навязана.

Он пытался тщательно изучить возможности вступления в какой-то диалог с Западом. Это стало делаться открыто и в конце года это было очень заметно. Здесь стоит обратить внимание на освобождение групп политзаключенных, а также на отдельные лозунги о сотрудничестве.

Но самое главное в этом контексте — признание им того факта, что в 2022 году, когда Россия начала агрессию, его никто не спрашивал. Это дорогого стоит. Заявление Лукашенко о том, что он якобы ни при чем и не принимал никаких решений, что россияне просто должны были вернуться из Гомеля в Россию, но решили идти через Украину. Я считаю, что к этому следует отнестись серьезно. Ему было явно больно, его действительно, видимо, не спросили. Он пытался продать это Западу «в пакете», но, думаю, это дало обратный эффект. Ведь если можно, не спрашивая Лукашенко, принимать такие военные решения, касающиеся непосредственно Беларуси, то чем он вообще управляет?

Эта тенденция к потере Лукашенко хоть какого-то центрального статуса очень укоренилась. Ведь если в 2022 и 2023 годах он был единственным публично заявленным союзником России, то сейчас России в гораздо большей степени помогают такие страны, как Иран и, однозначно, Северная Корея, направляющая войска. И в этом плане Лукашенко уже не один и не в центре. Поэтому он и попытался бросить наживку: не клюет ли Запад?

Итак, отвечая на ваш вопрос: разворота тренда не произошло и не могло произойти. А сегодня Лукашенко выглядит человеком, загнанным в угол.

— Да, стратегических изменений нет, но следует отметить определенные события года. Это, прежде всего, размещение российского ядерного оружия в Беларуси. Споры продолжаются, находится оно в стране или нет. Но, по крайней мере, об этом заявили официальные лица Беларуси и России. Также в конце года было объявлено, что новое российское оружие «Орешник» появится в Беларуси. В какой степени и как это меняет ситуацию в белорусско-российских отношениях?

— Я принадлежу к тем, кто считает, что в Беларуси нет ядерного оружия. Потому что если бы оно появилось, то были бы и однозначные подтверждения на Западе. Я считаю, что соответствующие учения и тренировки прошли, возможно, техника была подготовлена, но, насколько я помню, подтверждения от российских властей о том, что у Беларуси есть такое оружие, не было. Ни Путин, ни Лавров не подтвердили размещение ядерного оружия в Беларуси. Мы имеем дело с режимами, для которых отбрасывание тени в ясный день является обычным и часто используемым приемом. Заявления Лукашенко о ядерном оружии вписываются в его переговорную тактику. Мол, давайте заманим их чем-нибудь позитивным, стуча кулаком по столу. Насколько я понимаю, западные аналитики и политики не воспринимают всерьез риторику о наличии ядерного оружия в Беларуси. И все продолжается, как было.

В российско-белорусских отношениях, в отношениях Лукашенко и Путина за все эти десятилетия было обещано столько всего - начиная с общего рубля и монетарной политики и кончая военным делом... Честно говоря, можно написать книгу о невыполненных обещаниях.

— А зачем Лукашенко использует такую риторику? Он постоянно заявляет о ядерном оружии, его чиновники говорят о «ядерном чемоданчике», который якобы есть у Минска, хотя такие заявления вызывают иронию. Каковы его политические мотивы повторять это снова и снова?

— Он хочет вернуть себе центральное положение, хоть чем-то подчеркнуть, что он отличается от других союзников России. Считается, что Северная Корея поставляет России миллионы снарядов, десятки тысяч солдат, и, возможно, этот процесс будет продолжаться. А Лукашенко ничего этого сделать не может, поэтому пытается привлечь к себе внимание другими способами. Утверждение о «ядерном чемоданчике» было опровергнуто на достаточно высоком уровне в России. Шойгу заявил, что ни о каком «двойном ключе» не может быть и речи.

Лукашенко привык говорить все, что хочет. В общем, люди такого типа и в таких системах власти понимают, что к ним никто не подойдет, не скажет, что вы здесь врете. Этого не произойдет, поэтому он может говорить, что угодно. Люди, лояльные режиму Лукашенко, — для них это дополнительный фактор, укрепляющий их лояльность. А люди, не доверяющие режиму, как вы правильно говорите, просто улыбаются и игнорируют подобные заявления.

— Тем не менее, в конце года было подписано еще одно соглашение о совместной безопасности Беларуси и России. Кого-то это очень обеспокоило с точки зрения очередного ограничения белорусского суверенитета. В целом, можно ли констатировать, что процесс дальнейшего снижения суверенитета Беларуси продолжился и в 2024 году?

— Я думаю, если бы в этих соглашениях было что-то принципиально новое, что изменило бы ситуацию, нам бы их показали. У меня нет категоричного мнения, что эти соглашения могут содержать сокращение суверенитета Беларуси. Не знаю, куда сокращать дальше: все, что Москве нужно было внести в соответствующие документы, было внесено уже давно.

Тот факт, что Лукашенко не воспротивился подписанию этих соглашений, скорее всего, указывает на то, что это очередной поток декларативных бумаг. Обе администрации настолько хорошо понимают, что гора родила мышь, что не хотят ее никому показывать.

-- Накануне объявления президентских выборов в Беларуси, как обычно, некоторые белорусские аналитики заявили, что Москва якобы не согласилась на выдвижение Лукашенко. Эта тема всегда (а особенно на фоне 2020 года) очень активно обсуждается – мол, Москва недовольна Лукашенко и хочет его заменить. Как вы относитесь к этим разговорам вообще и в конкретной текущей ситуации?

-- Для меня они неубедительны. Людям нужно занять новостное пространство, вот они что-то и придумали. С тем, что Москву Лукашенко не совсем устраивает, спорить не приходится. Потому что именно так работают диктаторские режимы: они хотят, чтобы другой диктаторский режим полностью подчинился.

Лукашенко всегда придерживался такой дипломатической переговорной тактики по отношению к Москве: можно пообещать, можно подписать, а потом не выполнить. Конечно, Путину это не могло не надоесть за последние годы. Но, как я говорю уже не одно десятилетие: Лукашенко, как инструмент контроля над Беларусью, Москву полностью устраивает. Лукашенко не поедет на Запад, его там не примут. Даже в 2015-20 годах такой возможности и вероятности не было. И, соответственно, он выполняет свою работу, свою функцию.

Все, что нужно Москве, — это контроль над белорусской территорией и воздушным пространством. Она получает это с помощью Лукашенко. Пока Лукашенко управляет Беларусью, Кремль получает гарантии, что Беларусь не пойдет на Запад.

Сменить Лукашенко можно, но это очень рискованно, потому что тогда ситуация станет непредсказуемой. В какой степени эта новая фигура сможет гарантировать то, что нужно Москве? Сможет ли она управлять машиной власти Лукашенко, где каждый мелкий начальник в райисполкоме утверждается лично Лукашенко?

Очень сложно контролировать эту вертикаль пришлому варягу. Новый человек может 50 тысяч раз подписаться под лояльностью Москве, а система выйдет из-под контроля - и этот новый лидер ничего не сделает, ему просто придется подготовить еще один дом где-нибудь по соседству с Януковичем и Асадом.

Поэтому, я думаю, Москва здесь занимает достаточно прагматичную позицию: у нее есть все, что ей нужно, от Лукашенко. Вот почему иногда приходится мириться с его выходками. Он стоит в иерархии чуть выше российского губернатора в силу того, что управляет независимым государством, имеющим место в ООН, признанным и так далее. Это добавляет ему немного статусных очков, но принципиально ничего не меняет.

А поменять Лукашенко на другого, особенно, в предвыборной кризисной ситуации, в ситуации войны, просто означает создать себе серьёзную головную боль. Путин принимает такие решения очень неохотно, долго их обдумывает. Зачем менять шило на мыло и зарабатывать себе головную боль? Я думаю, что Москва думает именно так.

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