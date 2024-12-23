«Такой коллапс на границе впервые» 4 23.12.2024, 12:49

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На рождественские праздники на выезде из Польши в Беларусь образовалась длинная очередь.

Перед рождественскими праздниками на выезде из Польши в Беларусь образовалась длинная очередь. Прохождение границы на автобусе занимает больше суток. Туристы советуют доезжать до границы на такси и подсаживаться в легковые автомобили, пишет MOST.

В Польше начинаются рождественские праздники. 24 декабря обычно является сокращенным рабочим днем, 25 и 26 декабря — выходные. Но многие берут дополнительно несколько дней отпуска и устраивают себе длинные рождественские каникулы.

Судя по информации в приграничных чатах, выезда из Польши в Беларусь ожидает больше 120 автобусов. Те, кто стал в очередь 21 декабря, преодолевали границу за 28 часов, из которых больше 20 часов ждали подъезда к шлагбауму. А затем, уже на белорусской стороне границы, время растягивают допросы и досмотры.

— Заехали в Белорусский двор, перед нами было 6 или 7 автобусов. Дальше усиленный досмотр каждого. Разбирали даже зажигалки. Несколько человек отправили на допрос, — написал один из пользователей приграничного чата (здесь и далее сообщения незначительно изменены для удобства чтения).

Те, кто выехал 22 декабря и позже, стоят еще дольше. По некоторым оценкам, ожидание может доходить до 40 часов. Некоторые укладываются и в сутки, но для этого приходится пересаживаться в автобусы, которые стоят ближе к границе.

Многие туристы признаются, что не помнят, чтобы ситуация была настолько острой.

— Такой коллапс на границе впервые. Я прошел и еду на Минск. Все позади у меня, — написал один из путешественников.

«Проситесь в легковые»

Туристы рекомендуют за плату подсаживаться во впереди стоящие легковые автомобили.

— Из своего опыта. Вчера (22 декабря. — Прим. ред.) в 15.20 [по польскому времени] приехали поездом в Тересполь. На такси [за] 10 злотых с человека добрались до шлагбаума, попросились в шестую от шлагбаума машину [за] 75 долларов с человека. В 23.30 (белорусское время) были уже в центре Бреста. Итого 6 часов на все. Проситесь в легковые, они быстрее проходят границу, и не стесняйтесь сами называть цену, — советует в приграничном чате пользователь Денис.

В разное время хвост автомобильной очереди был в 7−9 километрах от границы.

На выезде из Беларуси в Польшу ситуация спокойная. По данным Госпогранкомитета Беларуси, очередей легковых автомобилей и автобусов в пункте пропуска «Брест» нет.

«Мы прилагаем все усилия»

Ранее замглавы Объединенного переходного кабинета Павел Латушко обращался к заместителю воеводы Люблинского воеводства Войцеху Волоху в связи с возможным усилением пассажиропотока на границе в праздники. В ответе от 13 декабря Волох отметил: «Мы прилагаем все усилия, чтобы польские пограничные службы обеспечивали бесперебойное прохождение контроля для людей и транспортных средств в обоих направлениях пересечения государственной границы, в том числе в праздничные периоды».

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