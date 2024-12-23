Мазут уже возле Крыма: новые спутниковые снимки после крушения танкеров РФ 2 23.12.2024, 12:52

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Десятки мазутных пятен видны на расстоянии в несколько километров от берега.

В результате аварии российских нефтяных танкеров в Керченском проливе пятна мазута были замечены возле Крыма. В сети появились спутниковые снимки.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

На опубликованных снимках видно, что в море у берегов Керчи наблюдается большое количество пятен мазута.

Отмечается, что снимки в радиолокационном диапазоне сделаны прошлой ночью. На них видны десятки мазутных пятен на расстоянии в несколько километров от берега.

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