Мазут уже возле Крыма: новые спутниковые снимки после крушения танкеров РФ

Мазут уже возле Крыма: новые спутниковые снимки после крушения танкеров РФ2
- 23.12.2024, 12:52
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Десятки мазутных пятен видны на расстоянии в несколько километров от берега.
В результате аварии российских нефтяных танкеров в Керченском проливе пятна мазута были замечены возле Крыма. В сети появились спутниковые снимки.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
На опубликованных снимках видно, что в море у берегов Керчи наблюдается большое количество пятен мазута.
Отмечается, что снимки в радиолокационном диапазоне сделаны прошлой ночью. На них видны десятки мазутных пятен на расстоянии в несколько километров от берега.