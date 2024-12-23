По водительским правам в Беларуси вводят новшества: подготовлен законопроект 2 23.12.2024, 12:59

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Стало известно, кого могут затронуть изменения.

В Беларуси хотят внести изменения по дорожному движению. Они касаются управления тракторами, а также сельскохозяйственными, дорожными, строительными и некоторыми другими машинами. Соответствующий законопроект появился на национальном правовом интернет-портале.

Власти хотят внести корректировки по выдаче водительских удостоверений категорий C, D, E, F. Их получают те, кто управляет тракторами и самоходными машинами (среди прочего это гусеничный трактор, а также сельскохозяйственные, дорожные, строительные и некоторые другие машины).

К примеру, права категории C сейчас выдают под колесные тракторы и самоходные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 80 киловатт. Но этот «потолок» хотят поднять с 80 до 110,3 киловатта.

Права по остальным трем категориям — D, E, F — сейчас можно получить для транспорта с двигателем мощностью свыше 80 киловатт. Но эту планку также хотят повысить до 110,3 киловатта.

При этом законопроектом предусмотрено, что те водительские права, которые выдали по нынешним правилам, будут признаваться до конца своего срока действия.

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