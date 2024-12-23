В Минске Rolls-Royce за 500 тысяч долларов столкнулся с автобусом МАЗ 8 23.12.2024, 13:16

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Одну из самых «дорогих» столичных аварий показали на видео.

На днях возле ТЦ «Замок» один из водителей снял на видео последствия необычного ДТП. Его участниками стали автобус и Rolls-Royce Cullinan, пишет «Онлайнер».

Судя по расположению транспортных средств, дело было так: легковушка поворачивала направо к «Замку», а автобус, ехавший по прямой, задел ее. «Столкнулись Rolls-Royce за 500 000 долларов и МАЗ», — прокомментировал ситуацию, предположительно, автор видео. Он также добавил: «За рулем автомобиля была молодая девушка, лет 18—20. Она при повороте не успела проскочить».

Выглядит все как мелкое происшествие, но это одна из самых «дорогих» столичных аварий. Из похожих на ум сразу приходит ДТП с участием двух Mercedes на Денисовской, а также столкновение Rolls-Royce Wrath со столбом. Там, правда, последствия были куда серьезнее. В случае возле «Замка», к счастью, все кажется довольно безобидным.

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