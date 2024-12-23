Офицер ЦРУ назвал слабые места Путина, которые могут развалить Россию 1 23.12.2024, 13:25

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Это подчеркивает хрупкость диктаторского режима.

Российский диктатор Владимир Путин не боится войны против Украины. Зато он имеет другие слабые места, которые подчеркивают хрупкость его диктаторского режима.

Такое мнение «24 Каналу» высказал старший офицер ЦРУ в отставке По Колбе, заметив, что Путин уже потерял свой престиж в Сирии. Кроме того, есть несколько внутренних факторов в стране-агрессоре, которые касаются окружения российского диктатора и самих россиян.

По словам старшего офицера ЦРУ в отставке, политическим провалом Кремля можно считать падение режима Башара Асада в Сирии. Россия вложила во власть этого диктатора миллиарды рублей и потеряла свой престиж. Во время поддержки диктатуры в Сирии россияне убили огромное количество гражданских сирийцев, людей подвергали пыткам и удерживали в тюрьмах.

Это показывает хрупкость диктатуры. Диктаторы могут существовать долго из-за репрессий, которые они используют. Диктатура внешне может выглядеть крепкой, но внутри она гнилая,

– отметил Колбе.

Путин находится у власти с 1998 года, имеет очень узкий круг людей, которым доверяет, и много врагов. Российский диктатор, по мнению старшего офицера ЦРУ в отставке, боится россиян.

«Так, ФСБ больше всего сосредоточена на контроле, манипуляции и подчинении народа. Однако это не означает, что в России вдруг взорвется народное восстание», – подчеркнул он.

Еще одним важным элементом остается внешнее давление на Кремль. Подобная ситуация была в Сирии, когда Асад не мог получать достаточной поддержки от Ирана и «Хезболлы». Когда пришло время, суннитские солдаты не захотели воевать за сирийского диктатора и бороться за коррумпированный режим.

«Мне это напомнило марш Евгения Пригожина в Москву. Он проезжал блокпост за блокпостом, а российские солдаты просто стояли и не защищали Россию, они ждали, в какую сторону подует ветер», – добавил Колбе.

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