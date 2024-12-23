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«Ник и Майк»: В Эмиратах не решили серьезных проблемы со здоровьем Лукашенко

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  • 23.12.2024, 13:31
  • 6,118
«Ник и Майк»: В Эмиратах не решили серьезных проблемы со здоровьем Лукашенко

Диктатора немного «подлатали», но без долгосрочного эффекта.

Лукашенко подправил здоровье в Эмиратах и даже стал чуть меньше хромать. Однако эффект от проведенных манипуляций вряд ли будет долгосрочным, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Обращает на себя внимание, что паранойя и уничтожение белорусской медицины привели к тому, что для более сложных ситуаций со здоровьем приходится выбирать зарубежные клиники.

Если абстрагироваться от медицины, то основными темами в Омане стали логистика, контрабанда и поиск запасного аэродрома. В Эмиратах, где все встречи происходили в аэропорту (!), - сохранность финансов. Такой вот «рабочий» визит. Здоровье и бизнес, ничего личного.

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