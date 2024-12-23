СМИ: Командование РФ приняло решение вновь наступать на Херсон

СМИ: Командование РФ приняло решение вновь наступать на Херсон12
- 23.12.2024, 13:36
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В ВСУ раскрыли детали.
Российские захватчики собираются начать наступательные действия на Юге Украины, чтобы, в том числе, попытаться снова взять под контроль Херсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ВСУ.
Подчеркивается, что на данный момент готовность к наступлению на правобережье Херсонской области у ВС РФ даже выше, чем на Запорожском направлении.
Источники издания утверждают, что решение о наступлении на Херсон уже принято, а данную операцию будет курировать командующий воздушно-десантных войск РФ Михаил Теплинский.
Также отмечается, что наступать на Херсон, будут 4 000 российских штурмовиков из 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, а также 61-й отдельной бригады морской пехоты РФ.
Судя по всему, это только часть наступающего контингента, поскольку для взятия областного центра четырех тысяч военных будет мало.
Также журналисты пишут, что планы РФ по захвату Херсона зависят, помимо всего прочего, от погодных условий.