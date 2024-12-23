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Белорусы сравнили ж/д вокзал Минска сто лет назад и сейчас

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  • 23.12.2024, 13:42
  • 3,564
Белорусы сравнили ж/д вокзал Минска сто лет назад и сейчас

Мнения разделились.

В TikTok набрал популярность фотоколлаж, где автор сравнивает два снимка минских железнодорожных вокзалов. Утверждается, что первый сделан в 1928 году, а второй — в 2014, пишет «Телеграф».

Многие люди считают, что предшественник современного вокзала, реконструированный в 1940-1941 годах и снесенный в 1990-х, был более привлекательным, красивым и атмосферным. Однако есть и те, кто защищает нынешнее здание.

«Мне одному кажется, что раньше лучше было? Атмосфернее…» — высказал мнение один из пользователей.

«Зря старинный убрали, это же памятник архитектуры!» — уверена пользователь Людмила.

«Не знаю, каким был вокзал в 1928 году, но помню, что с конца семидесятых стояло невзрачное здание. Поэтому новый вокзал — просто супер», — написал другой пользователь, защищая современный терминал.

«Можно было бы оставить старый, вот только 1000 пассажиров были бы крайне раздосадованы, ожидая своего поезда под дождем и снегом на открытом перроне», — отметил еще один комментатор, обращая внимание на ограниченную вместимость старого здания.

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