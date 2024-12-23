Минимум 14 «Шахедов» залетели в Беларусь

Минимум 14 «Шахедов» залетели в Беларусь1
- 23.12.2024, 14:00
В небо была поднята авиация.
В ночь на 23 декабря зафиксировано минимум 14 заходов российских дронов-камикадзе типа «Шахед» в Беларусь из Украины и России, пишет мониторинговый проект военной активности «Беларускі Гаюн».
Сообщается, что ночью как минимум три БПЛА залетели из Брянской области России через поселок Галое. Они шли курсом на Тереховку/Гомель. Первый «Шахед» напрямую из РФ в Беларусь залетел около 22.02, развернулся над нашей страной и улетел в Украину. Кроме того, ночью «Шахеды» заходили вглубь Беларуси в направлениях Мозыря и Хойников.
По данным проекта, дежурная авиация ВВС Беларуси поднималась и летала с 19.20 до 20.20.