The NYT: Украина нашла неожиданный способ бороться с блэкаутом 23.12.2024, 14:14

В этом Киеву помогает Литва, Турция и несколько других стран.

Украинская энергетическая сеть настолько пострадала от российских атак, что чиновники ищут новые варианты предотвращения кризиса — арендуют плавучие электростанции и вывозят старые электростанции советских времен из стран бывшего Восточного блока.

Об этом говорится в материале The New York Times. «Два года атак на электростанции и подстанции поставили энергетическую сеть страны на грань краха, говорят эксперты. Организация Объединенных Наций предупредила, что этой зимой отключения электроэнергии могут длиться до 18 часов в сутки», — пишет автор материала.

«Это заставило украинские власти прибегнуть к нетрадиционным мерам, чтобы попытаться предотвратить энергетический кризис. Они перевозят в Украину старую литовскую электростанцию, чтобы собрать детали для поврежденной сети; перешли к аренде плавучих электростанций у Турции; и даже запросили присутствие ООН на критических подстанциях, надеясь сдержать российские атаки», — говорится в материале.

Автор материала также отмечает: «Месяцы российских атак истощили запасы оборудования для ремонта и обслуживания электростанций на Украине. Поскольку энергетические объекты Украины были построены в основном во времена Советского Союза, они зависят от запасных частей с объектов советской эпохи, сказал Андриан Прокип, киевский эксперт по энергетике из Института Кеннана в Вашингтоне. Поэтому в прошлом году ДТЭК, крупнейшая энергетическая компания Украины, начала искать на заводах в странах бывшего Восточного блока, таких как Словакия и Чехия, совместимые детали. „Мы нашли электростанции, использующие генераторы и турбины, которые были очень похожи на наши“, — сказал Алексей Поволоцкий, руководитель офиса восстановления ДТЭК».

«Строительство новых электростанций — длительный процесс, который Украина не может себе позволить с наступлением зимы. В качестве альтернативы страна планирует арендовать „электростанции“ — плавучие электростанции, установленные на грузовых судах — для поставок электроэнергии в черноморский прибрежный район Одессы, где отсутствуют мощности по производству электроэнергии. Электростанции, работающие на топливе или газе, будут пришвартованы в портах региона и будут передавать электроэнергию в сеть через береговые подстанции», — говорится в статье.

Украинские чиновники заявили, что ведут переговоры с Karpowership, турецкой компанией, специализирующейся на электростанциях, об аренде нескольких судов. В 2023 году компания подписала меморандум о взаимопонимании с государственным украинским энергетическим трейдером для установки электростанций, способных вырабатывать 500 мегаватт, что достаточно для снабжения одного миллиона украинцев.

«Поскольку большинство ее тепловых и гидроэлектростанций разрушены или серьезно повреждены, Украина полагалась на свои три действующие атомные электростанции, чтобы поддерживать свет. Вместе они могут обеспечить 7,7 гигаватт электроэнергии, что составляет более половины текущей мощности генерации страны, по данным DiXi Group, украинского энергетического аналитического центра.

Россия воздержалась от прямых атак на атомные станции, которые могли бы спровоцировать катастрофу. Вместо этого она недавно сосредоточилась на том, чтобы парализовать их способность передавать электроэнергию, уничтожив подстанции, соединяющие их с сетью.

«С августа Международное агентство по атомной энергии, орган ООН, зафиксировало четыре атаки на такие подстанции. Каждый раз удары вынуждали несколько реакторов отключаться или требовали от них снижения мощности в качестве меры предосторожности. Украина построила бетонные укрытия вокруг подстанций для их защиты, но официальные лица признают, что они неэффективны против ракет. Поэтому они прибегли к радикальной мере: попросили должностных лиц агентства ООН остаться на подстанциях, рассчитывая на их присутствие для сдерживания российских атак», — говорится в статье.

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