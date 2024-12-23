закрыть
23 декабря 2024, понедельник, 14:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали о целебных свойствах чая и кофе

  • 23.12.2024, 14:28
Ученые рассказали о целебных свойствах чая и кофе

Эффект появится после 3-4 чашек.

Ученые из Института рака Хантсмана и Медицинской школы Университета Юты установили связь между употреблением кофе и чая и низким риском развития рака головы и шеи. Результаты исследования опубликованы в журнале CANCER.

Рак головы и шеи является седьмым по распространенности видом рака в мире, и заболеваемость им растет, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Вопрос о влиянии кофе и чая на риск развития этих заболеваний привлек внимание ученых, однако результаты предыдущих исследований часто противоречили друг другу.

В новом исследовании, проведенном Международным консорциумом по эпидемиологии рака головы и шеи, были проанализированы данные из 14 ранее опубликованных работ, охватывающих 9548 пациентов с раком головы и шеи и 15 783 здоровых человека. Участники заполнили анкеты о количестве чашек кофе с кофеином, кофе без кофеина и чая, которые они употребляли в день, неделю, месяц или год.

Результаты показали, что употребление этих напитков может существенно снизить риск развития рака головы и шеи. Так, у людей, выпивающих более четырех чашек кофе с кофеином в день, вероятность развития рака головы и шеи снижается на 17%, рака полости рта — на 30%, а рака горла — на 22%. Употребление трех-четырех чашек кофе с кофеином в день связано со 41%-м снижением риска рака гипофарингеальной области (рака нижней части горла).

Кофе без кофеина также продемонстрировал положительное воздействие: его регулярное употребление связано с 25%-м снижением риска рака полости рта. У любителей чая, в свою очередь, наблюдалось снижение риска рака носоглотки на 29%, но при употреблении более одной чашки напитка в день риск рака гортани увеличивается на 38%.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко