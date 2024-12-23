Плохи дела у иранских аятолл Аркадий Дубнов

23.12.2024, 16:04

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Али Хаменеи

Запахло жареным.

Плохи дела у иранских аятолл, совсем плохи…

Сужу об этом по вчерашнему заявлению главного из них, верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Выглядело оно столь же забавным, сколь и воинственным. «У Ирана нет своих прокси-сил в регионе. Йемен, «Хезболла», ХАМАС и «Исламский джихад» сражаются за свою веру и не получают от нас никакой поддержки», – внезапно отрекся от своих идейных воспитанников Хаменеи. Что ж случилось?

Ничего особенного, просто запахло жареным, западная коалиция во главе с США, Великобританией и с участием Израиля приступила, наконец, к систематическому подавлению йеменских хуситов, уже пару лет как терроризирующих международное судоходство, совершая вооруженные нападения на торговые суда в Красном море. Пришло время отвечать и Тегерану, вооружающему хуситов, в том числе, и баллистическими ракетами, одна из которых пару дней назад была запущена по Тель-Авиву.

В израильских медиа уже появилась утечка из хода дискуссий в руководстве страны, согласно которой глава Моссада Давид Барнеа заметил: «Мы должны бить в лоб. – если будем атаковать только хуситов, это не поможет…»

Но 85-летний иранский старец бодрится, вторая часть заявления Хаменеи звучит отчаянно угрожающе: «Храбрые мужи Йемена, Ирака, Ливана, Палестины и Сирии противостоят сионистскому режиму. Мы тоже продолжим борьбу и уничтожим этот режим». Ничего нового в этой риторике нет, тут важно отметить, в какой именно момент престарелый аятолла уже в который раз пообещал уничтожить Израиль.

В момент, когда иранский режим необычайно ослаб, говорят в Вашингтоне. Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что «Иран, ослабленный последними событиями на Ближнем Востоке, может отказаться от обещаний не создавать ядерное оружие, мы отдаем отчет в этом риске, говорим об этом с Израилем и с представителями переходной команды(Трампа), сказал Салливан.

При этом он сделал своеобразный комплимент 47-му президенту США, отметив, что отметил, что нестандартный подход Трампа к международным отношениям и его склонность к «непредсказуемым поступкам» могут быть использованы для продвижения национальных интересов США. Особенно на фоне «ослабления таких стратегических противников США, как Россия и Иран, что создает возможности для значительных дипломатических успехов, добавил Салливан.

Добавил бы в эту «картину дня» чрезвычайно осторожное поведение Кремля по отношению к «слабеющему» Ирану. Напомню, что ровно два месяца назад в ходе саммита БРИКС в Казани не состоялось анонсированное ранее подписание договора о стратегическом партнерстве России и Ирана. Сказано было, что договор будет подписан в ходе отдельного визита в Москву президента Ирана Масуда Пезешкиана, что, мол, подчеркнет значение этого события. О дате визита было обещано объявить позже. Но пока о нем предпочитают в Москве не вспоминать.

Если в октябре логично было с «иранским» договором не спешить, ожидали итогов ноябрьских президентских выборов в США, то теперь тем более, – демонстративное сближение Москвы с Тегераном не пойдёт на пользу стремлению Путина как можно скорее встретиться с Трампом после его инаугурации 20 января. Конечно, рано говорить, что Иран готовы в Кремле «слить» ради взаимопонимания с Вашингтоном по вопросу Украины, но логика событий похожа на то…

Аркадий Дубнов, Telegram

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