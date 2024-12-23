В белорусских лесах в декабре нашли грибы

В белорусских лесах в декабре нашли грибы1
- 23.12.2024, 14:44
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Белоруска похвасталась большими боровиками.
Необычной находкой поделилась в TikTok одна из пользовательниц. Во время поездки в лес 22 декабря она обнаружила боровики.
Находка случилась в Витебском районе вблизи трассы в Оршанском направлении. На видео попали шесть грибов, в том числе довольно крупных.
Пользовательница отмечает, что боровики замерзшие, как камень. Тем не менее, находкой она довольна.
@user1153117136686
Декабрь белые грибы невероятно, но факт😲♬ оригинальный звук - Венедикт