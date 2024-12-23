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В белорусских лесах в декабре нашли грибы

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  • 23.12.2024, 14:44
  • 2,610
В белорусских лесах в декабре нашли грибы
иллюстративное фото

Белоруска похвасталась большими боровиками.

Необычной находкой поделилась в TikTok одна из пользовательниц. Во время поездки в лес 22 декабря она обнаружила боровики.

Находка случилась в Витебском районе вблизи трассы в Оршанском направлении. На видео попали шесть грибов, в том числе довольно крупных.

Пользовательница отмечает, что боровики замерзшие, как камень. Тем не менее, находкой она довольна.

@user1153117136686

Декабрь белые грибы невероятно, но факт😲

♬ оригинальный звук - Венедикт

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