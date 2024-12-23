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В Черном море у берегов РФ гибнут дельфины

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  • 23.12.2024, 14:56
  • 2,348
В Черном море у берегов РФ гибнут дельфины
иллюстративное фото

Всему виной — разлив мазута после ЧП с российскими танкерами.

На прибрежной территории Краснодарского края, после разлива мазута в результате аварии двух российских танкеров, нашли по меньшей мере десять мертвых дельфинов, сообщает научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

Отмечается, что причиной гибели дельфинов азовок могла стать острая интоксикация парами мазута, отравление рыбой или водой.

О первом мертвом дельфине, найденном после разлива мазута, волонтеры сообщили 18 декабря.

В Новороссийске 22 декабря обнаружили сразу восемь мертвых дельфинов — шестерых на берегу и двух в воде.

Экологи заявили, что это уже квалифицируется как массовый выброс.

«На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи достаточно редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация», — сообщили в Центре спасения дельфинов.

В центре «Дельфа» добавили, что с 15 декабря 2024 года по 22 декабря зафиксировали 10 погибших дельфинов.

На территории четырех поселений Темрюкского района и на пляже в станице Благовещенской введен режим чрезвычайной ситуации.

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