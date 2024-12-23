В Черном море у берегов РФ гибнут дельфины

В Черном море у берегов РФ гибнут дельфины4
- 23.12.2024, 14:56
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Всему виной — разлив мазута после ЧП с российскими танкерами.
На прибрежной территории Краснодарского края, после разлива мазута в результате аварии двух российских танкеров, нашли по меньшей мере десять мертвых дельфинов, сообщает научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».
Отмечается, что причиной гибели дельфинов азовок могла стать острая интоксикация парами мазута, отравление рыбой или водой.
О первом мертвом дельфине, найденном после разлива мазута, волонтеры сообщили 18 декабря.
В Новороссийске 22 декабря обнаружили сразу восемь мертвых дельфинов — шестерых на берегу и двух в воде.
Экологи заявили, что это уже квалифицируется как массовый выброс.
«На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи достаточно редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация», — сообщили в Центре спасения дельфинов.
В центре «Дельфа» добавили, что с 15 декабря 2024 года по 22 декабря зафиксировали 10 погибших дельфинов.
На территории четырех поселений Темрюкского района и на пляже в станице Благовещенской введен режим чрезвычайной ситуации.