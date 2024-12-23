The NYT: Путин перестал отвечать на звонки Асада 3 23.12.2024, 15:20

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Сирийский диктатор бежал из дворца в тайне от своего окружения.

Окружение бывшего сирийского президента Башара Асада до последних часов надеялось, что он остается в столице Дамаска и пытается что-то сделать, чтобы разрешить политический кризис.

Источники СМИ рассказали, как о проблемах в Сирии советовались правительства окружающих стран, и в итоге увидели, что спасти власть Асада не получится, поскольку повстанцы слишком успешны. О событиях 7-8 декабря и о реакции Кремля рассказало издание The New York Times.

Журналисты пообщались с анонимными источниками, которые находились в окружении тогдашнего президента Сирии Башара Асада, с военными сирийской армии, с топ-чиновниками администрации. Они рассказали о контактах, переговорах и путанице, которая произошла в последние дни его правления.

Как выяснилось, Асад пересказывал сообщения военного руководства, которое уверяло, что отступление к столице Дамаска — это тактический ход, который повстанцев заманит в ловушку. С другой стороны, были обращения к зарубежным правительствам с просьбой о помощи: сирийский глава просил отыскать способ мирного разделения власти между ним и повстанцами. При этом, уверяют анонимные инсайдеры медиа, ему не удалось ни разу пообщаться с Путиным: россиянин игнорировал все попытки до него дозвониться.

«Инсайдер дворца и турецкий чиновник сказал: российский лидер перестал принимать его звонки», — написали журналисты.

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