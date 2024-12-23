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Для выезжающих за границу белорусов ввели изменение

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  • 23.12.2024, 15:25
  • 3,594
Для выезжающих за границу белорусов ввели изменение

Пошлина за выезд за границу станет постоянной?

В Беларуси приняли налоговое изменение, которое затрагивает тех, кто на автомобиле выезжают за границу. Областным «советам депутатов» разрешили на постоянной основе вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы.

Сейчас этот сбор действует как временная мера, местные власти должны принимать решение, продлевать его действие или нет.

Местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы при выезде из страны ввели в 2021 году. Он действует в трех областях — Брестской, Витебской и Гродненской. Его надо платить при выезде в страны ЕС, а в Россию — нет. Размер сбора устанавливают областные «советы депутатов», он составляет одну базовую величину (на сегодня это 40 рублей). Напомним, с 1 января 2025 года этот показатель вырастет до 42 рублей.

Сейчас этот налог не постоянный, местные власти должны принимать решение, продлевать его действие или нет. К примеру, в Гродненской области в последний раз его ввели с 1 февраля этого года и до 1 января 2025-го.

Чиновники разрешили с 2025 года областным «советам депутатов» утверждать такой сбор на постоянной основе.

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