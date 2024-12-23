Западные дипломаты поддержали верующих, которых преследуют в Беларуси 1 23.12.2024, 15:42

Накануне праздника Рождества Христова.

Ряд западных дипломатов выразил солидарность с представителями духовенства и верующими Беларуси, которые подвергаются преследованиям по причине их взглядов.

Совместное заявление появилось на странице в «Фейсбуке» посольства Германии в Минске.

«Каждый заслуживает права высказывать свое мнение без страха. Мы требуем свободы и справедливости для всех», — говорится в ней.

Документ подписали также посольства США, Великобритании и ряда стран Евросоюза — Нидерландов, Австрии, Болгарии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Швеции.

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