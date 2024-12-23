Западные дипломаты поддержали верующих, которых преследуют в Беларуси

Западные дипломаты поддержали верующих, которых преследуют в Беларуси1
- 23.12.2024, 15:42
Накануне праздника Рождества Христова.
Ряд западных дипломатов выразил солидарность с представителями духовенства и верующими Беларуси, которые подвергаются преследованиям по причине их взглядов.
Совместное заявление появилось на странице в «Фейсбуке» посольства Германии в Минске.
«Каждый заслуживает права высказывать свое мнение без страха. Мы требуем свободы и справедливости для всех», — говорится в ней.
Документ подписали также посольства США, Великобритании и ряда стран Евросоюза — Нидерландов, Австрии, Болгарии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Швеции.