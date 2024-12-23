Как здоровье, Владимир Владимирович? 1 Андрей Мальгин

23.12.2024, 16:11

Андрей Мальгин

Путин — социопат.

В ноябре 2014 года агентство ТАСС опубликовало интервью с Владимиром Путиным. Он как раз вернулся из Брисбена, где его демонстративно игнорировали лидеры стран «двадцатки».

Интервью неожиданно начиналось так:

— Как здоровье, Владимир Владимирович?

— Не дождетесь!

— Враги клевещут…

— Да? Впервые слышу. И что говорят? Выдают желаемое за действительное?..

— Речь не о праздном любопытстве, как вы понимаете. От вашего физического состояния, морального, психического зависит здоровье страны. В известном смысле…

— Там подвергается сомнению мое физическое состояние или психическое?

— Разное говорят.

— Все в порядке, все хорошо…

Прошло десять лет, и вот во время очередной «прямой линии» с надеждой вслушивалась и всматривалась: здоров ли, не трясутся ли руки, не притупился ли слух, держат ли ноги, сколько раз покашлял и сколько раз сказал «кхе-кхе»…

Увы, физически, похоже, он крепок и еще порадует нас, по его любимому выражению, движухой. «Не дождетесь», как принято говорить.

А вот с головой как?

Предположим, у экрана телевизора сидит психиатр и смотрит «прямую линию». За четыре с лишним часа, пока длится мероприятие, он должен поставить диагноз.

Социопатия

«Знаете, когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, — начинает свое выступление Путин. — Застой. Хочется движухи…» И поясняет, что «движуха» — это когда «пули свистят». Тут доктор должен сделать первую пометку в свой блокнотик. Потому что уже в этой фразе нельзя не увидеть признаки асоциального расстройства личности. То есть перед ним, возможно, социопат.

Однако для того, чтобы поставить этот диагноз, нужно, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, чтобы пациент продемонстрировал хотя бы три из шести признаков расстройства личности:

1) бессердечное равнодушие к чувствам других;

2) грубая и стойкая позиция безответственности и пренебрежения социальными правилами и обязанностями;

3) неспособность поддерживать взаимоотношения при отсутствии затруднений в их становлении;

4) крайне низкая способность выдерживать фрустрацию, а также низкий порог разряда агрессии, включая насилие;

5) неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта, особенно наказания;

6) выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения своему поведению, приводящему субъекта к конфликту с обществом.

Американская психиатрическая ассоциация добавляет к этому списку еще два симптома (сохраняя требование о наличии в сумме минимум трех признаков):

7) лицемерие, проявляющееся в частой лжи, использовании псевдонимов или обмане окружающих с целью извлечения выгоды;

8) отсутствие сожалений, проявляющееся в безразличном отношении к причинению вреда другим, дурном обращении с другими или воровстве у других людей.

Увы, на «прямой линии» Путин продемонстрировал далеко не три признака асоциальной личности, а практически перед нами весь список. Прямо идеальный пример социопата для учебника по психиатрии.

Только социопат мог предложить «дуэль»: пусть, мол, Запад установит в центре Киева свои лучшие системы ПВО, а он, Путин, после этого жахнет по центру города своим «Орешником». То, что условия любой дуэли предполагают симметрию, то есть наличие одинакового оружия у обоих противников и, строго говоря, ракетный удар по Киеву должен быть уравновешен соответствующим ударом по Москве, — этого Путину в голову не приходит. Но для психиатра тут главное другое: автор этого предложения не учитывает, что удар по центру густонаселенного города, даже в случае успешной работы ПВО, неминуемо приведет к человеческим жертвам. Социопат вообще не учитывает этого обстоятельства.

Причем делает он это не в первый раз. Все мы помним, как, не моргнув глазом, Путин однажды сообщил после ковровых бомбардировок сирийского Алеппо, что как хорошо: испытали новые виды вооружений, потренировались. Отсутствие эмпатии в списке признаков социопата — на первом месте.

Вообще тема «Орешника» в последних выступлениях Путина — одна из основных. Видно, что он хорошо владеет темой, она его волнует. Он просто очарован этим смертоносным оружием. Во время «прямой линии» как из рога изобилия посыпались цифры — дальнобойность у нас и у них, скорость у нас и у них, высота полета у нас и у них, сколько нашей ракете лететь до Польши, а сколько до Румынии. «Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты». И после предложения «дуэли»: «Для нас будет интересно… Посмотрим, что получится». И снова: «Интересно».

Интересно ему.

Пытаясь направить течение пресс-конференции в заранее намеченное русло, Дмитрий Песков пару раз тактично напоминал шефу: «Может быть, что-то по мирным делам?» Но Путин не слышал. Завершив тему с «Орешником», он пустился в длинные рассуждения о ядерном оружии, демонстрируя типичное поведение социопата, у которого порог мечтаний о причинении ущерба другим понижен или даже отсутствует.

Человечинка

Конечно, организаторам мероприятия хотелось бы, чтобы Путин подпустил в ходе многочасовых прений немного человечинки. Но Путин, целиком отдавшись шизофренической идее покорения мира, забыл об этом, и человечинка у него прорвалась только однажды, причем в неожиданном месте.

Кто-то из зала попросил построить им в городе кинотеатр. «Тем более что у нас действительно сейчас очень качественное российское патриотическое кино». Путин спустился с геополитических высот: «Да, согласен. Это отдельная тема. От нас уходят многие производители, дай бог им здоровья, а это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство. Это правда. С учетом такого объединяющего людей подъема общества, конечно, очень важно и историческое. Наши сказки, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами».

Но кто эти близкие малыши? Члены семьи? Разъяснений не последовало. Зато на вопрос: «Что для вас Россия?» — Путин высокопарно ответил: «На Россию смотрю, как на семью».

А мы знаем, что с законной женой он развелся, дочерей скрывал («эти женщины»), завел детей от любовниц, и они растут в заточении, полностью изолированные от внешнего мира. Можно ли это назвать семьей?

Получается, и с Россией можно так обращаться, если уж он декларирует, что относится к стране так же, как и к семье. У социопата не получается поддерживать нормальные взаимоотношения даже в своей семье, что уж говорить о более широком круге (см. список симптомов).

Среди навязчивых идей Путина — архаичная для XXI века идея расширения территории. Ради этого собственно он закапывает в землю десятки, а скорей всего уже и сотни своих сограждан, с холодным сердцем отправленных в мясорубку. Превратив в груду кирпичей процветающие города вместе с их жителями, теперь Путин обещает «восстановить полностью наши исторические территории, которые мы возвратили себе». Тут он щедр: «Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации»… в том же Донецке — перинатальный центр мирового класса, в Мариуполе — медицинский центр, в Запорожской области, на юге, планируется очень большая детская клиническая больница… 21 тысяча объектов… 11 тысяч… 10 тысяч объектов… ещё 20 тысяч объектов, и все это будет сделано».

На самом высоком месте

На землю его возвращает иностранный корреспондент:

«Вы не смогли достичь целей специальной военной операции… Когда вы встретитесь с президентом Дональдом Трампом, вы будете более слабым лидером…»

Путин вспыхивает: «Уважаемый коллега! Почему я говорю «уважаемый»? Потому что, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Уже хорошо. Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в Соединённых Штатах, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения… Боеготовность наших Вооружённых сил сегодня находится, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире! На самом высоком месте в мире!.. Выучка, боеготовность, внутреннее состояние российских войск таково, которого нет, пожалуй, сегодня ни у одной армии мира. Поэтому я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались… Поэтому, кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной, поскольку вы американец, хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Песков снова пытается сменить тему и предоставляет слово журналистке из Татарстана. Путин отмахивается. Зачем ему журналистка из Татарстана! Он желает продолжить беседу с американцем: «Если у вас ещё какие-то вопросы будут, задавайте». Тот задает вопрос о возможных компромиссах в мирных переговорах с Украиной. Путин: «Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать. Там уже, по-моему, скоро не останется тех, кто воевать хочет».

Путин уверен: у него всегда будут под рукой те, кто воевать хочет. Почему? Да только потому, что он сам воевать хочет. Он явно не видит разницы между игрушечными солдатиками, которыми он играет «со своими близкими малышами», и живыми людьми, которых он отправляет на завоевание «исторических территорий».

Беззастенчивое вранье льется из уст социопата бесконтрольно.

Неизвестно, верит ли он сам в то, что говорит. «У нас отрасль авиаперевозок работает очень стабильно, успешно». Неужели он не знает, что отрасль авиаперевозок еле дышит?

Или в очередной раз напоминает, что имеет опыт работы во внешней разведке (»Я сам служил в органах внешней разведки, всегда моя работа была сопряжена со служением Отечеству»). Но ведь он ни дня не работал во внешней разведке! Он был, наоборот, контрразведчиком и в ГДР занимался слежкой за поведением советских гражданам, больше ничем.

Остапа понесло

Далее произошел диалог с представителем Китая. Путин на полном серьезе заявил: «Российская Федерация и Китайская Народная Республика — это наиболее пострадавшие страны, которые добились своей победы в ходе Второй мировой войны в результате тяжелейших потерь».

Китаец, конечно, не уточнил: «Точно Российская Федерация победила? А не СССР?»

Но Остапа понесло, и он пустился в рассуждения о послевоенном устройстве мира, которое якобы сложилось благодаря усилиям России и Китая. Путин назвал эти страны «изначальными» основателями ООН: »Россия, Китай, основатели организации». Но ведь даже школьнику известно, что среди государств-основателей ООН России не было, а был СССР, плюс отдельно Белорусская ССР и Украинская ССР, а также «Китайская Республика» (то есть Тайвань). КНР в ООН появился только в 1971 году.

Зачем он говорил всё это? Чтобы сделать китайскому журналисту приятно?

Из того же разряда и дикое заявление о том, что в России проживает украинцев больше, чем в Украине. И о том, что, как установлено, мошеннические колл-центры, обманывающие граждан России, управляются украинским правительством. Таким образом выманили 250 миллиардов, и это «примерно то, что делала гитлеровская Германия, печатая деньги наших союзников во время Второй мировой войны, в том числе Великобритании: фунт стерлингов печатали и распространяли, для того чтобы подорвать экономику Великобритании».

А уж относительно президента Зеленского чего только Путин в тот день не наговорил. Начиная с того, что это еврей, который не ходит в синагогу, и заканчивая тем, что, согласно украинской конституции, Зеленский вообще уже не президент. Меж тем, в конституции нет ничего, что мешало бы украинскому президенту исполнять свои обязанности. Но кто ж будет опровергать Путина? Проверять его высказывания? Противоречить ему? Можно и в тюрьму попасть за дискредитацию.

На краю пропасти

Выступления Путина, да и вообще вся его деятельность последних двух десятилетий, — трагический пример того, что может произойти, если к власти в стране приходит законченный социопат. Он довольно быстро теряет связь с реальностью, выстраивает систему, в которой полностью отсутствует контроль со стороны общества, и покончив с внутренними врагами, немедленно приступает к поиску врагов внешних, развязывая войны и сея смерть.

Психиатры не случайно выделяют такую особенность социопата, как неспособность признавать свои ошибки и испытывать чувство вины. Все эти чувства глубоко чужды Владимиру Владимировичу. У него спрашивают: «Если бы можно было вернуться в февраль 2022 года, не изменили ли бы вы свое решение?» И он со спокойной совестью отвечает: нет, не изменил бы, разве что решение о начале войны надо было принимать раньше.

Журналист Би-би-си напомнил Путину, что, передавая ему власть, Ельцин сказал: «Берегите Россию». «Спустя 25 лет как вы считаете, вы уберегли Россию?» Ответ был дан безо всяких колебаний: «Да. Я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти».

Это сказал человек, приведший страну к краю пропасти. Этому социопату нужно неотложную психиатрическую помощь вызывать, а не на «прямые линии» приглашать.

Он представляет опасность для общества.

Андрей Мальгин, The Moscow Times

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