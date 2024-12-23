Какая погода будет в Беларуси в канун католического Рождества 23.12.2024, 16:27

Синоптики предупреждают о слабых гололедах и тумане.

Во вторник, 24 декабря, в канун католического Рождества, в Беларуси ожидаются снег и мокрый снег — в дневные часы только местами. Синоптики предупреждают о слабых гололедах и тумане, а также о гололедице на отдельных участках дорог.

В ночные часы температура воздуха составит от -6 на востоке страны до +2 на западе (в Минске — 2-4 градуса мороза), днем — от -3 до +3 (в столице — от -1 до +1).

В среду небольшие осадки (мокрый снег и дождь) возможны только ночью и утром на востоке. В ночные часы ожидается от 0 до -6 градусов, в дневные часы — от -3 до +3. Подобные погодные условия сохранятся в четверг.

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