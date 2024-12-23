Пожар и детонация: дроны и ракеты ВСУ ударили по крупнейшему российскому полигону 4 23.12.2024, 16:49

7,166

Атакован Кадамовский полигон.

В результате ракетно-дроновой атаки, осуществленной в минувшее воскресенье, 22 декабря, пострадал самый крупный военный полигон ВС РФ Кадамовский, располагающийся в поселке Персиановский близ Новочеркасска Ростовской области, передает Тelegram-канал ASTRA.

На полигоне начался пожар и детонация. О пострадавших неизвестно. Рядом с полигоном дислоцируется 150-я мотострелковая дивизия.

Стоит отметить, что российские оппозиционные журналисты не пишут, что удары были Атака на полигон была «комбинированной», то есть, кроме БПЛА, использовались еще и ракеты.

Кроме того, сообщается, что дроны и ракету сбили над Новочеркасской ГРЭС и военным аэродромом в Миллерово, также в результате атаки была повреждена линия электропередачи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com