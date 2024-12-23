Пожар и детонация: дроны и ракеты ВСУ ударили по крупнейшему российскому полигону

Пожар и детонация: дроны и ракеты ВСУ ударили по крупнейшему российскому полигону4
- 23.12.2024, 16:49
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Атакован Кадамовский полигон.
В результате ракетно-дроновой атаки, осуществленной в минувшее воскресенье, 22 декабря, пострадал самый крупный военный полигон ВС РФ Кадамовский, располагающийся в поселке Персиановский близ Новочеркасска Ростовской области, передает Тelegram-канал ASTRA.
На полигоне начался пожар и детонация. О пострадавших неизвестно. Рядом с полигоном дислоцируется 150-я мотострелковая дивизия.
Стоит отметить, что российские оппозиционные журналисты не пишут, что удары были Атака на полигон была «комбинированной», то есть, кроме БПЛА, использовались еще и ракеты.
Кроме того, сообщается, что дроны и ракету сбили над Новочеркасской ГРЭС и военным аэродромом в Миллерово, также в результате атаки была повреждена линия электропередачи.