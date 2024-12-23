Хороший знак 1 Альфред Кох

23.12.2024, 17:15

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Путин оказался в выгребной яме.

Прошли два года и триста один день войны. Сегодняшние карты ISW показывают, что россияне наступают лишь на двух направлениях: по-прежнему на Покровском направлении и теперь еще одни оживились в Курской области. На остальных участках фронта никаких заметных успехов они сегодня не имели.

Я вчера уже упоминал от статье в Financial Times, в которой сообщается, что Трамп будто бы склонен принять решение о продолжении военной и финансовой поддержки Украины вне зависимости от готовности (или, точнее, неготовности) Зеленского начать переговоры о перемирии.

Так вот, в этой статье (я об этом вчера не написал) объясняется на что разменивает Трамп продолжение этой поддержки. Поскольку он соглашается это сделать под давлением европейских стран-членов НАТО, то он хочет взамен добиться от них увеличение затрат на оборону до 5% их ВВП. Газета считает, что это заявленная переговорная позиция Трампа, а в итоге они сойдутся на 3,5% (что тоже неплохо).

Понятно, что эти деньги в значительной степени будут потрачены членами НАТО на закупку американского оружия (за неимением конкурентоспособного своего). Чего, собственно, Трамп и добивается. Взамен он не только сохранит поддержку Украине, но и не станет повышать таможенные пошлины на европейский экспорт в США (что для Германии, например, крайне важно, поскольку значительная часть немецкого автомобильного экспорта идет как раз в Америку).

Короче, есть хороший шанс, что Трамп не будет использовать американскую помощь Украине в качестве рычага давления на Зеленского. Что не отменяет, разумеется, его стремления добиться прекращения огня. Но, видимо, он уже убедился, что с Путиным у него проблем в плане переговоров точно ничуть не меньше, чем с Зеленским.

И вся разница между ними состоит лишь в том, что один говорит, что я не пойду на переговоры пока не случиться некое «это». А другой говорит, что я хоть сейчас готов начать переговоры (смотрите, дети, какой я конструктивный), если вы мне гарантируете, что «это» случиться.

То есть как я и предполагал (впрочем для этого не нужно быть пророком, а нужно просто просчитать все четыре комбинации), случилась именно то, что план Трампа не предусматривал: обе стороны не хотят никаких переговоров.

Думаю, что решение продолжить поддержку Украины при таких обстоятельствах - самое правильное, поскольку в условиях, когда нет работающей стратегии форсированного завершения войны, нужно поддерживать того, на чьей стороне правда. (По старой формуле: делай что должно и будь, что будет). А правда в этой войне - на стороне Украины. В этом, собственно, никто и не сомневается. Кроме, разумеется, Путина.

Хотя, я думаю, что и он прекрасно понимает, что он по уши залез в дерьмо. Просто он не видит как без ущерба для себя выбраться из той выгребной ямы, в которую его загнала его собственные бессердечие, гордыня и упрямство.

Но меня лично удивляет даже не это. А, прежде всего, то, что он, сидя в дерьме, считает это его состояние никакого ущерба ему не наносит. А ущерб ему видится лишь в том случае, если он из этого дерьма попытается выбраться… (Как тут не вспомнить бессмертное: «Мне здесь приятно… Тепло и сыро…»).

А вообще-то я только что закончил просмотр трансляции боя Усик - Фьюри. Все двенадцать раундов Давид сражался с Голиафом. Нужно совсем не иметь воображения, чтобы не провести параллелей с нынешней войной, когда маленькая Украина вот уже почти три года противостоит огромной России. И не сдается. И победой у Путина еще даже не пахнет. А может, даже и наоборот.

Я нас всех поздравляю с победой Александра. Я надеюсь, что это хороший знак и вслед за этой победой придет и та, которую мы ждем больше всего.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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