«Стоп таракан» по-грузински
- 23.12.2024, 17:24
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Протестующие в Грузии изобразили представителей власти в виде насекомых-вредителей.
В Тбилиси начался марш грузинских фермеров, пишет Paper Kartuli.
На одном из плакатов активисты изобразили представителей власти в виде насекомых-вредителей.
Отметим, одним из лозунгов белорусской революции в 2020 году был «Стоп таракан».
Слоган возник после встречи блогера Сергея Тихановского с жительницей Глубокого Людмилой Борейко. В своём рассказе о жизни в Беларуси она упомянула сказку Корнея Чуковского «Тараканище».
«Не было у меня цели унизить Лукашенко. Однако мне вспомнилась эта сказка, потому что она характеризует все наше правительство, все боятся одного человека, что бы он не говорил, как бы не оскорблял всех и весь народ в том числе. Угрожал, а все стояли, опустив головы и боялись что-то сказать. Именно так же происходило и в сказке. И как лозунг есть в Беларуси «Жыве Беларусь!», так есть и лозунг «Стоп таракан!» — заявила она.