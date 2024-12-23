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«Стоп таракан» по-грузински

  • 23.12.2024, 17:24
  • 1,928
«Стоп таракан» по-грузински
иллюстрационное фото

Протестующие в Грузии изобразили представителей власти в виде насекомых-вредителей.

В Тбилиси начался марш грузинских фермеров, пишет Paper Kartuli.

На одном из плакатов активисты изобразили представителей власти в виде насекомых-вредителей.

Отметим, одним из лозунгов белорусской революции в 2020 году был «Стоп таракан».

Слоган возник после встречи блогера Сергея Тихановского с жительницей Глубокого Людмилой Борейко. В своём рассказе о жизни в Беларуси она упомянула сказку Корнея Чуковского «Тараканище».

«Не было у меня цели унизить Лукашенко. Однако мне вспомнилась эта сказка, потому что она характеризует все наше правительство, все боятся одного человека, что бы он не говорил, как бы не оскорблял всех и весь народ в том числе. Угрожал, а все стояли, опустив головы и боялись что-то сказать. Именно так же происходило и в сказке. И как лозунг есть в Беларуси «Жыве Беларусь!», так есть и лозунг «Стоп таракан!» — заявила она.

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