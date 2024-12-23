Папка «Фицо» 1 Петр Олещук

23.12.2024, 17:45

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Петр Олещук

Что мог хотеть премьер Словакии от Путина?

Лидер страны, являющейся членом ЕС и НАТО, приехал в гости к международному террористу, подозреваемому с ордером международного суда, агрессору и сумасшедшему психопату, угрожающему странам ЕС и НАТО ядерным оружием.

Приехал ради собственных коррупционных газовых схем. Видимо, будет просить усилить террор против Украины, чтобы та согласилась поставлять ему российский газ, обменянный на лоббирование российских интересов в Европе.

Конечно, поездка к официальному врагу ЕС и НАТО вызовет бурную реакцию в обеих организациях? Или нет?

Как там со «словацкой коррупцией»? Все нормально?

А если трезво подумать, то что мог хотеть Фицо от Путина? Возобновить поставки газа через украинскую территорию? А как это можно сделать?

Альтернативных украинскому путей нет. Итак, Фицо ждет, что Путин как-то надавит на Украину, и та согласится. А как тот может давить? Ну явно же не резолюциями Совбеза ООН и не решениями международных судов.

То есть, других вариантов, кроме как того, что Фицо просил Путина активизировать террористические акты против гражданских украинцев, просто нет и быть не может.

Конечно, сами россияне это зафиксируют и добавят в папку «Фицо». Среди прочего компромата. Зачем этот недальновидный политик пошел на такое — загадка, но фактом является то, что то, что раньше он делал для россиян за деньги, теперь будет делать бесплатно. Как соучастник военных преступлений, доказательства чего надежно спрятаны до нужного момента.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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