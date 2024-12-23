Появились первые результаты изучения обломков «Орешника» 23.12.2024, 18:06

Из нового, похоже, в этой ракете только название.

Баллистическая ракета средней дальности, которую Владимир Путин обозвал «Орешником», существует уже по крайней мере 6-7 лет, поэтому не является совсем новой. Об этом пишет издание Defense Express, ссылаясь на результаты исследования обломков.

Издание получило из собственных источников фотографию, на которой видно серийный номер и дату производства одной из деталей «Орешника» - 12 апреля 2017 года. По мнению экспертов, это означает, что конкретно та ракета, которой россияне ударили по Днепру в ноябре, была собрана в 2017 или 2018 году.

В Defense Express отмечают, что именно в 2017 году россияне планировали начать серийное производство ракеты РС-26 «Рубеж». Ранее многие эксперты предполагали, что «Орешник» - это просто новое название уже известной ракеты РС-26.

Из этого в Defense Express делают вывод, что технологически сама ракета является еще более старой, ведь 2017-й - это год изготовления конкретной детали. Таким образом, проектировать ракету начали еще в начале 2010-х годов, или даже раньше.

«В конце концов то, что в РФ в 2017 году система управления для баллистической ракеты средней дальности уже существовала в металле, еще раз доказывает, что Кремль активно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с США, еще и этой разработкой. А не только ракетами для «Искандера», - добавили аналитики.

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