Россияне пугают Лукашенко госпереворотом 1 23.12.2024, 18:16

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И называют дату начала революции.

Российский Telegram-канал, который имеет 135 тысяч подписчиков и выступает с провластных и прорежимных позиций, напечатал «инсайд» о том, что в Беларуси якобы «начата подготовка к государственному перевороту».

Telegram ссылается на «разведданные», а «инсайд» лаконичен — мол, «на 24-25 января уже запланированы первые акции протеста, начат инструктаж спящих ячеек».

Отметим, что информация распространяется и по украинским Telegram-каналам.

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