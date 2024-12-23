Россияне пугают Лукашенко госпереворотом

Россияне пугают Лукашенко госпереворотом1
- 23.12.2024, 18:16
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И называют дату начала революции.
Российский Telegram-канал, который имеет 135 тысяч подписчиков и выступает с провластных и прорежимных позиций, напечатал «инсайд» о том, что в Беларуси якобы «начата подготовка к государственному перевороту».
Telegram ссылается на «разведданные», а «инсайд» лаконичен — мол, «на 24-25 января уже запланированы первые акции протеста, начат инструктаж спящих ячеек».
Отметим, что информация распространяется и по украинским Telegram-каналам.