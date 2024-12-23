закрыть
23 декабря 2024, понедельник, 18:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне пугают Лукашенко госпереворотом

1
  • 23.12.2024, 18:16
  • 2,514
Россияне пугают Лукашенко госпереворотом

И называют дату начала революции.

Российский Telegram-канал, который имеет 135 тысяч подписчиков и выступает с провластных и прорежимных позиций, напечатал «инсайд» о том, что в Беларуси якобы «начата подготовка к государственному перевороту». 

Telegram ссылается на «разведданные», а «инсайд» лаконичен — мол, «на 24-25 января уже запланированы первые акции протеста, начат инструктаж спящих ячеек». 

Отметим, что информация распространяется и по украинским Telegram-каналам.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко