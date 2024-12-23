закрыть
23 декабря 2024, понедельник, 19:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Антициклон «Гюнтер» принесет белорусам праздничное настроение

  • 23.12.2024, 18:31
  • 3,156
Антициклон «Гюнтер» принесет белорусам праздничное настроение

На католическое Рождество выпадет снег?

Соскучились по зимней сказке? Похоже, антициклон «Гюнтер» решил порадовать белорусов. Он принесет с собой не только мороз, но и долгожданный снег. Что еще ждать жителям страны?

По данным телеграм-канала о погоде в Беларуси «Метеовайб» со ссылкой на численные модели прогнозирования, во вторник 24 декабря на часть Беларуси начнет влиять антициклон «Гюнтер». По словам специалиста, ночью по северо-западной половине, а днем в основном по Витебской и по северной половине Минской области пройдет небольшой снег.

Температура ночью +1..-5°С, днем -3..+2°С, отметили в тг-канале.

В само католическое Рождество 25 декабря влияние «антициклона Гюнтер и его гребня распространится на всю территорию республики». При этом «существенных осадков не ожидается, лишь ночью местами по востоку, а днем в отдельных районах по Витебской области пройдут небольшие осадки».

В Минске в рождественскую ночь ожидается -1..-3°С, днем -1..+1°С, без осадков.

Выпавший накануне снег «быстро таять не будет», что «добавит праздничного настроения», считает «Метеовайб».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко