Антициклон «Гюнтер» принесет белорусам праздничное настроение 23.12.2024, 18:31

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На католическое Рождество выпадет снег?

Соскучились по зимней сказке? Похоже, антициклон «Гюнтер» решил порадовать белорусов. Он принесет с собой не только мороз, но и долгожданный снег. Что еще ждать жителям страны?

По данным телеграм-канала о погоде в Беларуси «Метеовайб» со ссылкой на численные модели прогнозирования, во вторник 24 декабря на часть Беларуси начнет влиять антициклон «Гюнтер». По словам специалиста, ночью по северо-западной половине, а днем в основном по Витебской и по северной половине Минской области пройдет небольшой снег.

Температура ночью +1..-5°С, днем -3..+2°С, отметили в тг-канале.

В само католическое Рождество 25 декабря влияние «антициклона Гюнтер и его гребня распространится на всю территорию республики». При этом «существенных осадков не ожидается, лишь ночью местами по востоку, а днем в отдельных районах по Витебской области пройдут небольшие осадки».

В Минске в рождественскую ночь ожидается -1..-3°С, днем -1..+1°С, без осадков.

Выпавший накануне снег «быстро таять не будет», что «добавит праздничного настроения», считает «Метеовайб».

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