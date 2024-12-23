Антициклон «Гюнтер» принесет белорусам праздничное настроение
- 23.12.2024, 18:31
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На католическое Рождество выпадет снег?
Соскучились по зимней сказке? Похоже, антициклон «Гюнтер» решил порадовать белорусов. Он принесет с собой не только мороз, но и долгожданный снег. Что еще ждать жителям страны?
По данным телеграм-канала о погоде в Беларуси «Метеовайб» со ссылкой на численные модели прогнозирования, во вторник 24 декабря на часть Беларуси начнет влиять антициклон «Гюнтер». По словам специалиста, ночью по северо-западной половине, а днем в основном по Витебской и по северной половине Минской области пройдет небольшой снег.
Температура ночью +1..-5°С, днем -3..+2°С, отметили в тг-канале.
В само католическое Рождество 25 декабря влияние «антициклона Гюнтер и его гребня распространится на всю территорию республики». При этом «существенных осадков не ожидается, лишь ночью местами по востоку, а днем в отдельных районах по Витебской области пройдут небольшие осадки».
В Минске в рождественскую ночь ожидается -1..-3°С, днем -1..+1°С, без осадков.
Выпавший накануне снег «быстро таять не будет», что «добавит праздничного настроения», считает «Метеовайб».