Британская армия провела успешное испытание радиочастотного оружия 1 23.12.2024, 18:41

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RFDEW может уничтожить целый рой беспилотников.

Британские военные впервые успешно испытали радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW), которое способно выявлять, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

Об этом сообщает Министерства обороны страны.

В Минобороны Великобритании заявили, что военные впервые успешно испытали оружие, которое может сбить рой беспилотников с помощью радиоволн.

Как заявили в британском Минобороны – RFDEW может уничтожить целый рой беспилотников по цене, «меньше стоимости пачки пирожков с мясом».

RFDEW может обнаруживать, отслеживать и уничтожать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

Как поделились британские военные, RFDEW способно нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с почти мгновенным эффектом и по оценочной стоимости 10 пенсов за выстрел, обеспечивая экономически эффективное дополнение к традиционным системам противовоздушной обороны, базирующимся на ракетных базах.

Отмечается, что это оружие отличается от оружия лазерного направления энергии, такого как DragonFire, тем, что для уничтожения вражеских угроз оно использует радиочастоту, а не лазерный луч световой энергии.

RFDEW использует высокочастотные волны для выведения из строя или повреждения критически важных электронных компонентов внутри таких устройств, как дроны, что приводит к их обездвиживанию или падению с неба.

Мария Игл, министр оборонных закупок и промышленности, назвала успешные стрельбы с RFDEW «еще одним шагом вперед в создании потенциально переломного суверенного оружия для Великобритании».

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