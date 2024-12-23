Пять белорусских банков сообщили о нововведениях 2 23.12.2024, 18:48

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Вводятся комиссии и ограничения по выдаче наличных.

Пять работающих в Беларуси банков сообщили об изменении отдельных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, свидетельствует проведенный «Позіркам» мониторинг их актуальных пресс-релизов.

«Белгазпромбанк» ограничил максимальную сумму выдачи наличной иностранной валюты и белорусских рублей по операциям с использованием карточек банков-нерезидентов — 200 долларов в эквиваленте в течение календарного месяца.

«БНБ-Банк» с 23 по 31 декабря будет взимать комиссию в размере 2% за зачисление переводов на счета клиентов в евро, если такие переводы поступили через корреспондентские счета банка, открытые в «Белгазпромбанке», «Беларусбанке» и «Паритетбанке». Комиссия будет взиматься от общей суммы зачисленных средств на счет в течение календарного дня, если она превышает 10 тыс. евро.

«БСБ Банк» предлагает всем желающим сервис «Мой Курс». Как указано на сайте финансово-кредитного учреждения, это — «первый персональный помощник для бронирования индивидуального курса для физических лиц». Чтобы получить услугу, необходимо запустить сервис в мессенджере «Телеграм» @mycourse_bsb_bot, указать желаемую сумму сделки. После этого банк предложит индивидуальный курс, который при фиксации заказчиком будет актуальным в течение 1 часа. Обмен можно будет произвести в любом доступном отделении.

«МТБанк» изменил до 1 февраля 2025 года условия совершения оплаты услуг в собственных инфокиосках и кассах. В первых можно будет оплатить услуги только с использованием карты. Если у клиента есть наличные, их придется сначала внести на карту. После этого совершить платеж уже по карте в соответствующей ветке ЕРИП в инфокиоске. В кассе банка оплатить услуги можно с использованием наличных только по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

«Паритетбанк» установил лимит по операциям снятия наличных денежных средств в собственных банкоматах с карточек банков-нерезидентов в размере до 25 базовых величин (тысяча рублей на сегодня, 1.050 — с 1 января) в течение одного календарного месяца.

На 1 ноября 2024 года в стране зарегистрировано 22 банка (один из них — «Дельта Банк» — находится в стадии банкротства).

Прибыль банков на 1 октября 2024 года составила 2 млрд 842,3 млн рублей — на 32% больше, чем на аналогичную дату 2023-го (2 млрд 152,6 млн), свидетельствует проведенный анализ данных Национального банка.

Нормативный капитал увеличился на 14,3% (с 19 млрд 196,8 млн до 21 млрд 944,4 млн рублей), активы, достаточность нормативного капитала — на 1,4 п.п. (с 19,3% до 20,7%), активы, подверженные кредитному риску, — на 14,4% (с 91 млрд 910,8 млн до 105 млрд 170,8 млн).

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