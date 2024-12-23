«Гарри Поттера» будут продолжать переводить на белорусский язык 23.12.2024, 19:02

В феврале 2025 года выйдет очередная книга.

Издательство «Янушкевич» анонсировало выход в феврале 2025-го очередной книги белорусскоязычного «Гарри Поттера». Еще летом появилась информация, что книги не будет — с правообладателями не удалось договориться, так как Беларусь находится под западными санкциями (в том числе под санкциями Великобритании). Однако переговоры продолжились и в итоге оказались плодотворными.

Книга «Гарри Поттер и Кубок огня», четвертая из знаменитой серии Джоан Роулинг, увидит свет 8 февраля и на нее уже принимаются предварительные заказы. Перевод с английского языка выполнила Алена Петрович. В книге 712 страниц. Издательство сообщает, что «будут допечатаны в твердом переплете и три предыдущие книги серии».

«После длительных и плодотворных переговоров, с помощью коллег и друзей нам удалось пробить стену недопонимания и доказать, как важно белорусам при гонениях на национальную культуру, жесткой борьбе за добро и мир читать книги о Гарри Поттере на родном языке, — пишет издательство. — ...Мы заключили новый контракт на довольно жестких условиях. Книги Дж. К. Роулинг будут эксклюзивно продаваться только на наших площадках: в книжном магазине «Кнігаўка» в Варшаве, интернет-магазине knihauka.com, маркетплейсах Allegro и Amazon. Еще хуже, их запрещено продавать на территории Беларуси и России. А это означает, что мы не сможем присылать книги о Гарри Поттере почтой в Беларусь».

Издатели надеются, что несмотря на упомянутые препятствия, белорусы на родине «найдут решения, как приобрести и получить новые издания».

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