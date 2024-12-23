Франция запускает самый мощный ядерный реактор в Европе 5 23.12.2024, 19:06

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Он обеспечит электроэнергией более двух миллионов домов.

В субботу, 2 сентября, Франция совершила значительный прорыв в сфере энергетики, подключив к национальной электросети свой самый мощный ядерный реактор.

Этот проект, известный как Европейский реактор под давлением «Фламанвиль-3», стал результатом многолетних усилий французской энергетической компании EDF и правительства страны.

Новый реактор, расположенный на северо-западе Франции, в Нормандии, должен обеспечить электроэнергией более двух миллионов домов. Его запуск является частью амбициозного плана Франции по расширению своей ядерной энергетики и снижению зависимости от ископаемого топлива.

Однако путь к этому событию был непростым. Строительство реактора началось еще в 2007 году, но многочисленные технические проблемы и задержки привели к значительному увеличению стоимости проекта и отставанию от первоначального графика на 12 лет. Несмотря на все трудности, французские власти и энергетические компании продолжали работу над этим проектом, видя в нем ключевой элемент энергетической безопасности страны.

Запуск реактора «Фламанвиль-3» вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, это событие приветствуется как важный шаг в борьбе с изменением климата и укреплении энергетической независимости Франции. С другой стороны, критики указывают на высокую стоимость проекта и риски, связанные с ядерной энергетикой.

Несмотря на эти разногласия, запуск нового реактора является значительным событием для Франции и всей Европы. Он демонстрирует приверженность Франции ядерной энергетике как одному из основных источников энергии в будущем.

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