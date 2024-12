Отец и сын подрались между собой во время хоккейного матча в Канаде

We have a Sasky Senior Father vs. Son scrap in the Sask Prairie… 😮



Chris Ewen (Langham Vikings..47 yr old) vs Tyler Dreiger (@PerdueSrPirates ..27 yr old)



Round 2 after Christmas Dinner?? 🤯 🧑‍🎄 👊🏼@SaskForum @SNKenReid @armdog pic.twitter.com/pAQxt6yjqs