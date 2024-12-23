В РФ подсчитали долги бизнеса белорусского блогера-путиниста Влада Бумаги 5 23.12.2024, 19:38

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влад бумага

Речь идет о миллионах.

Компании, учрежденные в России популярным белорусским блогером Владом Бумагой (А4), задолжали по налогам и страховым взносам более 2,5 миллиона российских рублей (почти 28 тысяч долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные БИР-Аналитики.

Влад Бумага учредил в РФ семь компаний, в большинстве которых он числится миноритарным акционером. У части его фирм имеются задолженности в виде просроченных платежей. Собственных же налоговых долгов или заблокированных счетов у блогера нет.

Самая большая задолженность — у «Новой управляющей компании», в которой Бумаге принадлежит 5% акций. Это почти 1,453 миллиона российских рублей (более 16 тысяч долларов) долга по налогам и 927 тысяч рублей (примерно 10 300 долларов) задолженности по страховым взносам. Счета фирмы пока не заблокированы — налоговая служба ждет погашения долга. Основной вид деятельности компании — рестораны и кафе.

Долги есть и у других компаний, в которых блогер имеет доли. В частности, ООО «Дпицца Северо-Восток», где Бумага владеет 5% акций, задолжала 35 тысяч российских рублей (345 долларов). А ООО «А4 Кидс Кузьминки», где у блогера доля в 25%, — 10,4 тысячи рублей (более 100 долларов).

Долги есть и у бизнеса, в котором Бумаге принадлежит 100% акций: задолженность ООО «Ачетыре» превышает 156 тысяч российских рублей (более 1500 долларов). Компания производит кино, видео и ТВ-программы. Ее счета не заблокированы.

Уточняется, что лишь у компаний «А4Фуд» и «Кидссити» нет задолженностей.

28-летний YouTube-блогер Влад Бумага — уроженец Беларуси, ставший популярный еще на родине. В 2021-м он переехал в Москву и заявил, что хочет перевезти туда всю свою команду (тогда они еще жили в Минске). Бумага объяснил, что в российской столице «больше интересных локаций для съемок и в целом возможностей для развития». Он запустил там разнообразный бизнес.

Напомним, во время недавней прямой линии Бумага спросил у диктатора России Владимира Путина о том, зачем в стране блокируют YouTube, а также какие ценности он должен продвигать.

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