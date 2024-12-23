В Братиславе прошла акция протеста против визита Фицо в Москву 1 23.12.2024, 19:45

Толпа скандировала «Предатель».

В понедельник, 23 декабря, перед зданием правительства Словакии в Братиславе состоялась акция протеста в ответ на поездку премьер-министра Роберта Фицо в Москву, где он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщило словацкое издание Aktuality.

Акцию «Достаточно России» организовало общественное объединение «Мир Украине». Организаторы акции заявили, что встреча Фицо с Путиным усиливает российское влияние на страну и позволяет использовать вопрос транзита газа для укрепления сотрудничества с Россией. Толпа скандировала «Предатель!» в адрес словацкого премьера.

В протесте приняли участие бывшие премьер-министры Словакии Игорь Матович и Эдуард Гегер, лидеры оппозиционных партий, художники, а также украинские беженцы.

Представители «Мир Украины» заявили, что своей поездкой Фицо мог нарушить закон, поскольку он сотрудничает с агрессором. Они планируют подать жалобу в Генеральную прокуратуру Словакии.

После завершения акции протеста толпа скандировала «Достаточно Фицо» и «Слава Украине».

22 декабря Фицо провел встречу в Москве с российским диктатором Путиным. Переговоры состоялись в формате «с глазу на глаз».

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