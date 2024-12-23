Зеленский: Украина готова поддержать Сирию после падения режима Асада 1 23.12.2024, 19:57

Владимир Зеленский

Президент Украины провел Ставку верховного главнокомандующего.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 декабря, провел Ставку верховного главнокомандующего. На ней обсудили сотрудничество Украины и Сирии.

Об этом сообщает Telegram Зеленского.

По словам Зеленского, на Ставке была обсуждена работа с Сирией после падения режима и бегства Башара Асада. В частности, был доклад Службы внешней разведки и ГУР, а также министра обороны и иностранных дел Украины.

«Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров», - рассказал Зеленский.

По его мнению, для безопасности народа Сирии и в целом региона необходимо убрать любое российское присутствие в стране.

«Мы благодарны каждой стране и каждому лидеру, которые сейчас готовы помогать обществу Сирии восстановить нормальную жизнь и построить эффективные государственные институты. Мы обязательно поддержим народ Сирии в продовольственной безопасности. Все необходимые для этого решения с нашей стороны приняты, Украина готова к поставкам продовольствия», - сказал президент Украины.

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