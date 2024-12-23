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Зеленский: Украина готова поддержать Сирию после падения режима Асада

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  • 23.12.2024, 19:57
Зеленский: Украина готова поддержать Сирию после падения режима Асада
Владимир Зеленский

Президент Украины провел Ставку верховного главнокомандующего.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 декабря, провел Ставку верховного главнокомандующего. На ней обсудили сотрудничество Украины и Сирии.

Об этом сообщает Telegram Зеленского.

По словам Зеленского, на Ставке была обсуждена работа с Сирией после падения режима и бегства Башара Асада. В частности, был доклад Службы внешней разведки и ГУР, а также министра обороны и иностранных дел Украины.

«Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров», - рассказал Зеленский.

По его мнению, для безопасности народа Сирии и в целом региона необходимо убрать любое российское присутствие в стране.

«Мы благодарны каждой стране и каждому лидеру, которые сейчас готовы помогать обществу Сирии восстановить нормальную жизнь и построить эффективные государственные институты. Мы обязательно поддержим народ Сирии в продовольственной безопасности. Все необходимые для этого решения с нашей стороны приняты, Украина готова к поставкам продовольствия», - сказал президент Украины.

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