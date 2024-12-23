Сколько авиакомпаний летают через Беларусь

Сколько авиакомпаний летают через Беларусь1
- 23.12.2024, 20:02
Западные авиаперевозчики продолжают бойкот белорусскому небу.
В 2024 году над нашей страной стало летать больше самолетов. Об этом в эфире «Первого информационного» рассказал директор Департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб.
В частности, авиакомпании Китая нарастили полеты через Беларусь в 10 раз. Казахстана – в 3,5 раза. Объединенных Арабских Эмиратов – в 1,3 раза.
Возобновили полеты над территорией нашей страны самолеты из Азербайджана.
По его словам, всего в 2024 году через наше воздушное пространство рейсы выполняют 134 авиакомпании из 30 государств.