Глава МИД Чехии о визите Фицо к Путину: Ползает перед массовым убийцей
- 23.12.2024, 20:05
Ян Липавский раскритиковал премьера Словакии.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за визит в Москву. Такой шаг — ползание перед массовым убийцей.
Заявление Липавского приводит Sky News.
Глава МИД Чехии, комментируя поездку Фицо к Путину, отметил, что ранее Чехия решила отказаться от поставок российского газа.
«Именно чешское правительство обеспечило независимость от российских энергоносителей, чтобы нам не пришлось ползать перед массовым убийцей», - подчеркнул Липавский.
Он также напомнил, что нынешнее чешское правительство в марте этого года решило отложить межправительственные консультации со Словакией. Такое действие «с каждым шагом словацкого правительства становится все более благоразумным».