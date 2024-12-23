Глава МИД Чехии о визите Фицо к Путину: Ползает перед массовым убийцей 23.12.2024, 20:05

Роберт Фицо

Ян Липавский раскритиковал премьера Словакии.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за визит в Москву. Такой шаг — ползание перед массовым убийцей.

Заявление Липавского приводит Sky News.

Глава МИД Чехии, комментируя поездку Фицо к Путину, отметил, что ранее Чехия решила отказаться от поставок российского газа.

«Именно чешское правительство обеспечило независимость от российских энергоносителей, чтобы нам не пришлось ползать перед массовым убийцей», - подчеркнул Липавский.

Он также напомнил, что нынешнее чешское правительство в марте этого года решило отложить межправительственные консультации со Словакией. Такое действие «с каждым шагом словацкого правительства становится все более благоразумным».

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