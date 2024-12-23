Известный теннисист сам попросил о дисквалификации
- 23.12.2024, 20:11
Редкий случай в спорте.
Австралиец Макс Перселл получил временное отстранение от тенниса из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщило Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA).
Действующий обладатель титула US Open в парном разряде признал вину в нарушении п. 2.2 «Использование запрещенных методов», которое было выявлено 12 декабря.
Именно с этой даты отсчитывается отстранение Перселла. Пока идет разбирательство, ITIA не комментирует, в чем конкретно виноват теннисист.
Как признался сам спортсмен, он по необъяснимым причинам выпил витамины определенной категории выше заявленной нормы в 100 мл. И когда узнал о нарушении, сам попросил о дисквалификации.
При том австралийцу с 12 декабря запрещено участие и нахождение на теннисных мероприятиях, которые в том числе сотрудничают с ITIA. Это матчи серий ITF, ATP, WTA, USTA, ассоциаций тенниса Австралии, Великобритании и Франции.
Перселл дважды побеждал на турнирах Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2022, US Open 2024). Он занимает 12-е место в рейтинге АТР.