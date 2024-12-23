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Известный теннисист сам попросил о дисквалификации

  • 23.12.2024, 20:11
Известный теннисист сам попросил о дисквалификации
Макс Перселл
Фото © ТАСС / AP

Редкий случай в спорте.

Австралиец Макс Перселл получил временное отстранение от тенниса из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщило Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA).

Действующий обладатель титула US Open в парном разряде признал вину в нарушении п. 2.2 «Использование запрещенных методов», которое было выявлено 12 декабря.

Именно с этой даты отсчитывается отстранение Перселла. Пока идет разбирательство, ITIA не комментирует, в чем конкретно виноват теннисист.

Как признался сам спортсмен, он по необъяснимым причинам выпил витамины определенной категории выше заявленной нормы в 100 мл. И когда узнал о нарушении, сам попросил о дисквалификации.

При том австралийцу с 12 декабря запрещено участие и нахождение на теннисных мероприятиях, которые в том числе сотрудничают с ITIA. Это матчи серий ITF, ATP, WTA, USTA, ассоциаций тенниса Австралии, Великобритании и Франции.

Перселл дважды побеждал на турнирах Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2022, US Open 2024). Он занимает 12-е место в рейтинге АТР.

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