Население Финляндии продолжает расти

Население Финляндии продолжает расти2
- 23.12.2024, 20:16
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Благодаря мигрантам.
В Финляндии иммиграция в страну продолжает поддерживать рост населения.
Об этом сообщает финский Статистический центр, пишет Yle.
По предварительным данным Статистического центра, численность населения Финляндии увеличилась почти на 32 700 человек в период с января по ноябрь текущего года.
На конец ноября численность населения страны составляла около 5 637 000 человек.
Количество иммигрантов превысило количество людей, покинувших страну, примерно на 45 тысяч.
В то же время количество родившихся было почти на 13 тысяч меньше, чем количество умерших.
С января по ноябрь на свет появилось на 155 детей больше, чем за аналогичный отрезок 2023 года. Число смертей составило 52 800, что на 2500 меньше, чем в 2023.