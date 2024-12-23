Как будут работать аптеки и поликлиники в новогодние праздники
- 23.12.2024, 20:41
Расписание.
В Министерстве здравоохранения определили график работы подконтрольных учреждений в конце декабря и начале января.
В связи с выходными и праздниками больницы, аптеки и поликлиники будут работать иначе.
Так, в амбулаториях, поликлиниках, а также в поликлинических отделениях больниц и РНПЦ, организациях службы крови и аптеках трудятся по такому графику:
25 декабря, 1, 2 и 7 января – как в праздничный день
6 января – как в субботу
11 января – как в будний день.
Больницы и РНПЦ будут работать так:
25 декабря, 1, 2 и 7 января – как в праздничный день
6 января – как в будний день
11 января – как в субботу.
В ведомстве пообещали, что смогут обеспечить непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи.
А скорая (неотложная) в праздники по традиции будет трудиться в режиме повышенной готовности.