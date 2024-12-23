Как будут работать аптеки и поликлиники в новогодние праздники 23.12.2024, 20:41

Расписание.

В Министерстве здравоохранения определили график работы подконтрольных учреждений в конце декабря и начале января.

В связи с выходными и праздниками больницы, аптеки и поликлиники будут работать иначе.

Так, в амбулаториях, поликлиниках, а также в поликлинических отделениях больниц и РНПЦ, организациях службы крови и аптеках трудятся по такому графику:

25 декабря, 1, 2 и 7 января – как в праздничный день

6 января – как в субботу

11 января – как в будний день.

Больницы и РНПЦ будут работать так:

25 декабря, 1, 2 и 7 января – как в праздничный день

6 января – как в будний день

11 января – как в субботу.

В ведомстве пообещали, что смогут обеспечить непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи.

А скорая (неотложная) в праздники по традиции будет трудиться в режиме повышенной готовности.

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