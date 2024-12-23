Во Франции сформировалось четвертое за год правительство 23.12.2024, 21:06

Елисейский дворец представил состав кабмина.

Во Франции сформировано четвертое за год правительство. Состав кабмина, сформированного новым премьер-министром Франсуа Байру, 23 декабря объявил генеральный секретарь канцелярии президента Алексис Колер.

Себастьен Лекорню сохранил пост министра обороны, а Жан-Ноэль Барро продолжит возглавлять МИД страны. Новым министром экономики станет глава Фонда депозитов и консигнаций Эрик Ломбард, а бывшая премьер страны Элизабет Борн получила портфель министра образования.

Всего в правительство Байру вошли 34 министра.

Назначение выпало на день траура по жертвам циклона на Майотте (заморской территории Франции в Индийском океане). Избежать этого чувствительного совпадения не удалось, поскольку Байру обещал представить новый кабмин до Рождества (25 декабря), но из-за поиска компромиссных фигур формирование правительства затянулось.

Предпоследний кабмин республиканца Мишеля Барнье рухнул после того, как 4 декабря крайне левая и крайне правая оппозиции в парламенте выдвинули ему вотум недоверия. Правительство во Франции ушло в отставку таким образом впервые за более чем 60 лет. Это стало возможно после того, как по итогам прошедших в июле парламентских выборов ни одной из политических сил страны не удалось заручиться большинством, и Нацсобрание разделилось на три части. В результате кабмин Барнье впал в зависимость от правой и левой оппозиции, которые теперь также грозят вотумом недоверия центристу Байру.

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