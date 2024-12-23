Ученые анонсировали проект самолета, который может долететь из Лондона в Нью-Йорк за 2 часа
- 23.12.2024, 21:36
Испытательный полет планируют на 2027 год.
Ученые анонсировали проект самолета, который может долететь из Лондона в Нью-Йорк за 2 часа
Фирма Space Transportation из Пекина работает над сверхзвуковым самолетом под названием Yunxing. Если планы воплотятся в жизнь, то Yunxing сможет разогоняться до 4 900,45 километров в час: это втрое превосходит самого быстрого конкурента — самолет NASA Son of Concorde.
Корпус Yunxing будет состоять из особо прочных материалов, поскольку ему предстоит выдерживать большие перепады температур. «Сердце» лайнера — это «прямоточный воздушно-реактивный двигатель», использующий поступательное движение самого двигателя для сжатия входящего воздуха. Самолёт сможет взлетать и приземляться вертикально, подобно ракетам.
Испытательный полет планируют на 2027 год. В случае успеха, первые коммерческие пассажиры полетят на Yunxing уже в 2030 году.