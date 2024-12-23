Президент Грузии: Есть два пути преодоления кризиса
- 23.12.2024, 21:41
Один из них – разрушение режима.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что для преодоления кризиса в стране есть два пути: компромисс с партией власти «Грузинская мечта» и разрушение правящего режима.
Об этом, как пишет издание Sova, Зурабишвили сказала в видеообращении в понедельник.
Зурабишвили сообщила, что в будущем будет создан совет, мандат которого будет заключаться в подготовке новых выборов. Соответствующие документы в ближайшее время подготовит оппозиция.
«У этого совета будет один мандат – подготовка новых выборов... Эти новые выборы будут действительно новыми, возможно, появятся новые силы. Мы должны быть готовы ко всему этому», – отметила она.
Президент также заявила, что для преодоления кризиса в стране есть два пути: диалог и компромисс с правящей «Грузинской мечтой» и разрушение режима до выборов.
Она отметила, что если до 29-го не будет компромиссного диалога, то страна придет к выборам путем разрушения режима «Грузинской мечты». Зурабишвили повторила, что готова встретиться с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, и что диалог надо вести с ней.
«Диалог по этим вопросам должен вестись со мной, как с посредником, и с теми, кто участвовал в этих выборах... А с другой стороны должен быть Иванишвили и несколько назначенных им представителей его партии», – сказала Зурабишвили.
«Если до 29-го числа этот компромиссный диалог не будет достигнут... то второй вариант – подойдем к выборам путем разрушения этого режима», – добавила Зурабишвили.
Она отметила, что «режим уже разрушается» – ежедневно к протесту присоединяются «новые слои общества, новые чиновников и новые бизнесмены».
Напомним, 14 декабря на выборах президента Грузии утвердили следующим президентом единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михаила Кавелашвили.