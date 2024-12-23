Президент Грузии: Есть два пути преодоления кризиса 23.12.2024, 21:41

Саломе Зурабишвили

Один из них – разрушение режима.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что для преодоления кризиса в стране есть два пути: компромисс с партией власти «Грузинская мечта» и разрушение правящего режима.

Об этом, как пишет издание Sova, Зурабишвили сказала в видеообращении в понедельник.

Зурабишвили сообщила, что в будущем будет создан совет, мандат которого будет заключаться в подготовке новых выборов. Соответствующие документы в ближайшее время подготовит оппозиция.

«У этого совета будет один мандат – подготовка новых выборов... Эти новые выборы будут действительно новыми, возможно, появятся новые силы. Мы должны быть готовы ко всему этому», – отметила она.

Президент также заявила, что для преодоления кризиса в стране есть два пути: диалог и компромисс с правящей «Грузинской мечтой» и разрушение режима до выборов.

Она отметила, что если до 29-го не будет компромиссного диалога, то страна придет к выборам путем разрушения режима «Грузинской мечты». Зурабишвили повторила, что готова встретиться с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, и что диалог надо вести с ней.

«Диалог по этим вопросам должен вестись со мной, как с посредником, и с теми, кто участвовал в этих выборах... А с другой стороны должен быть Иванишвили и несколько назначенных им представителей его партии», – сказала Зурабишвили.

«Если до 29-го числа этот компромиссный диалог не будет достигнут... то второй вариант – подойдем к выборам путем разрушения этого режима», – добавила Зурабишвили.

Она отметила, что «режим уже разрушается» – ежедневно к протесту присоединяются «новые слои общества, новые чиновников и новые бизнесмены».

Напомним, 14 декабря на выборах президента Грузии утвердили следующим президентом единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михаила Кавелашвили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com