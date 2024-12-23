На стадионе «Динамо» открыли рождественскую ярмарку и каток
- 23.12.2024, 21:54
Видеофакт.
В Минске на одну праздничную локацию стало больше. На стадионе «Динамо» в понедельник, 23 января, открыли рождественскую ярмарку и каток, передает «Онлайнер».
Посетителей ждут игровые площадки, катание на паровозике для самых маленьких, сувенирные лавки от ремесленников, фуд-корт с горячими напитками, празднично украшенная елка и базар, где можно купить праздничное дерево. И конечно, каток. Он сделан из синтетического материала, кататься на коньках на нем можно круглый год. Стоимость сеанса (включает аренду коньков) — 9 рублей.
Какие цены на фудкорте?
Шашлык (свинина, курица, 100 г) — 7—7,9 рубля.
Блин — 6—11 рублей.
Трдельник — 9—10 рублей.
Глинтвейн — 5 (детский) — 8 рублей.
Кукуруза с огня — 8 рублей.
Драник с соусом — 8 рублей.
Ярмарка, которую запустили при поддержке Betera, будет работать до 7 января включительно. Площадка открыта ежедневно с 10:00 до 20:00.