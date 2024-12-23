Компаниям Норвегии необходимо за неделю пополнить советы директоров 5000 женщинами 12 23.12.2024, 22:01

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Для гендерного баланса.

Крупнейшим компаниям Норвегии, согласно принятому в прошлом году закону, до 31 декабря 2024 года необходимо довести гендерный баланс в советах директоров до 60% представителей одного пола. На практике это означает, что 40% в советах должны быть женщины. Чтобы выполнить требования закона, около 8000 компаниям необходимо за оставшуюся неделю до нового года трудоустроить 5000 женщин в советы директоров, пишет агентство Bloomberg.

Закон о гендерном балансе в руководстве компаний вводится постепенно. В этом году он касается только крупнейших компаний с доходом более 100 млн крон ($8,8 млн). К 2028 году закон будет применяться примерно к 20 000 компаниям. Правительство подсчитало, что к этому сроку потребуется еще 8000 женщин.

Последствия несоблюдения закона могут быть жесткими, вплоть до закрытия компаний по решению суда.

Сейчас в среднем в советах директоров компаний только 20% – женщины.

Большинство норвежских компаний достаточно вяло нанимали женщин в советы и только в последние месяцы начали лихорадочный рекрутинг. Оказалось, что компетентных кандидаток, имеющих необходимою квалификацию, слишком мало. Компании вынуждены нанимать кандидатов за пределами своих традиционных направлений подбора персонала.

Некоторые компании вместо найма избрали альтернативный вариант — сокращают мужчин в советах директоров, чтобы выровнять гендерный баланс до требуемого законом уровня.

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