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Продажи китайских электромобилей в Европе упали до восьмимесячного минимума

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  • 23.12.2024, 22:15
  • 4,036
Продажи китайских электромобилей в Европе упали до восьмимесячного минимума

Названа причина.

В ноябре 2024 года доля китайских электромобилей в продажах в Европе упала до самого низкого уровня за последние восемь месяцев. Об этом сообщает Бельгийское новостное агентство.

Снижение продаж произошло после повышения тарифов на электромобили китайского производства, введенных Евросоюзом в конце октября.

На долю китайских производителей, таких как BYD и SAIC Motor, владеющей британским брендом спортивных автомобилей MG, пришлось 7,4% новых регистраций электромобилей в ЕС в ноябре, что является самым низким показателем с марта.

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