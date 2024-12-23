Продажи китайских электромобилей в Европе упали до восьмимесячного минимума

Продажи китайских электромобилей в Европе упали до восьмимесячного минимума6
- 23.12.2024, 22:15
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Названа причина.
В ноябре 2024 года доля китайских электромобилей в продажах в Европе упала до самого низкого уровня за последние восемь месяцев. Об этом сообщает Бельгийское новостное агентство.
Снижение продаж произошло после повышения тарифов на электромобили китайского производства, введенных Евросоюзом в конце октября.
На долю китайских производителей, таких как BYD и SAIC Motor, владеющей британским брендом спортивных автомобилей MG, пришлось 7,4% новых регистраций электромобилей в ЕС в ноябре, что является самым низким показателем с марта.