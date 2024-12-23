Продажи китайских электромобилей в Европе упали до восьмимесячного минимума 6 23.12.2024, 22:15

4,036

Названа причина.

В ноябре 2024 года доля китайских электромобилей в продажах в Европе упала до самого низкого уровня за последние восемь месяцев. Об этом сообщает Бельгийское новостное агентство.

Снижение продаж произошло после повышения тарифов на электромобили китайского производства, введенных Евросоюзом в конце октября.

На долю китайских производителей, таких как BYD и SAIC Motor, владеющей британским брендом спортивных автомобилей MG, пришлось 7,4% новых регистраций электромобилей в ЕС в ноябре, что является самым низким показателем с марта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com