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Известный актер Дензел Вашингтон стал священником

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  • 23.12.2024, 22:19
  • 3,512
Известный актер Дензел Вашингтон стал священником
Дензел Вашингтон

Жена актера отметила, что гордится поступком мужа.

21 декабря американский актер Дензел Вашингтон покрестился в храме Келли в Нью-Йорке и получил лицензию священника. Об этом сообщает Page Six.

Во время крещения актер рассказал о своей вере: «Это требовало некоторого времени, но я наконец здесь. Если (Бог] может сделать это для меня, то нет ничего, чего Он не мог бы сделать для вас. Граница – это буквально небо».

Жена Дензела актриса Паулетта Вашингтон поделилась, что она гордится поступком мужа. По ее мнению, он показал отличный пример детям.

Ранее в интервью для Esquire Вашингтон говорил, что в Голливуде вера в Бога «не модная».

«Мне безразлично, что думают другие. Смотрите, говоря о страхе, вы не можете так говорить и выигрывать «Оскары». Вы не можете так говорить и праздновать. Вы не можете так говорить в этом городе. Теперь я свободен. Об этом не говорят в этом городе. Это не модно. Это не сексуально. Но это не означает, что люди в Голливуде не верят», — рассказал Дензел Вашингтон.

Актер известен ролями в таких фильмах, как «Праведник», «Гнев», «Тренировочный день», «Гладиатор 2».

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