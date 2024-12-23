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Банковскую карту минчанки добавили в стоп-лист метро

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  • 23.12.2024, 22:36
  • 2,072
Банковскую карту минчанки добавили в стоп-лист метро

Что случилось.

Минчанка рассказала в TikTok, что на днях не смогла оплатить проезд на турникете в метро своей картой. Оказалось, она находится в стоп-листе, заметил CityDog.io.

Белоруска предполагает, что в момент последней оплаты проезда в метро на ее карте не было денег. А перед следующей поездкой она уже не смогла воспользоваться безналичной оплатой — на терминале, по ее словам, было написано, что карта находится в стоп-листе метро.

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Девушка не знает, «через сколько это пройдет», но пока что покупает жетоны на метро в кассе. При этом она считает странным, что деньги за проезд в метрополитене у нее списывают с карты «только спустя дня три-четыре».

Как сообщает сервис payBYcard, cтоп-лист — это список карточек, по которым оплата проезда запрещена по причине наличия задолженности оплаты (недостаточно средств, отказ эмитента, другие ошибки). Карточка находится в стоп-листе до момента востребования задолженности.

Для проверки, находится ли карточка в стоп-листе, нужно войти в кабинет пассажира сервиса payBYcard (предварительно пройдя процедуру регистрации и добавления карточки). Статус карточки указывается в поле СТАТУС.

Дополнительно информацию о нахождении карточки в стоп-листе отображает валидатор при попытке оплаты ею.

Вывести из стоп-листа карточку, по которой есть задолженность, можно только после ее погашения. Для этого необходимо внести денежные средства на карт-счет, чтобы остаток на карт-счете был не менее суммы задолженности. Также погасить образовавшуюся задолженность можно в личном кабинете пассажира сервиса payBYcard по кнопке «Погасить». При необходимости следует обратиться в контакт-центр.

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