В Румынии утвердили состав нового правительства 23.12.2024, 23:05

Министры приняли присягу перед президентом.

Парламент Румынии сегодня утвердил состав нового правительства Марчела Чолаку. После этого министры приняли присягу перед президентом.

Об этом сообщает Digi 24.

Как пишет издание, правительство Чолаку получило 240 голосов «за» при минимально необходимых 233. Таким образом коалиция контролирует около 54% мест в законодательном органе.

Ранее три проевропейские партии, социал-демократы Чолаку, правоцентристские либералы и этническая венгерская партия UDMR, согласовали детали коалиции, которая обеспечила им парламентское большинство.

Также известно, что в новом правительстве будет 16 министров. В то же время Социал-демократическая партия будет иметь восемь портфелей, а большинство ее нынешних министров останутся на своих должностях.

Анджел Тилвар сохранил должность министра обороны, а министром иностранных дел стал бывший журналист и писатель, дипломат Эмиль Хурезяну.

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